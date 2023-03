Επιμέλεια: Θάνος Κυλάφης

Jump in the cockpit and start up the engines τραγουδάνε οι Iron Maiden στο Aces High και όλοι ακούγοντας αυτό το στίχο έχουν κάνει εικόνα τους εαυτούς τους να μπαίνουν σε ένα μαχητικό αεροσκάφος. Όμως αλλο αυτό και άλλο οι μοτοσυκλέτες μας. Τί δουλειά έχει ένας έλικας πάνω σε μια μοτοσυκλέτα;

Είναι μια ερώτηση που θα κάναμε οι περισσότεροι άνθρωποι, αλλά όχι ο Professor Pardal, Youtuber από την Βραζιλία. Η συλλογιστική του πορεία ήταν μάλλον η αντίθετη, κάτι του τύπου "Γιατί να μην βάλω έναν έλικα εκεί;".

Για να δημιουργήσει τη «μοτοσυκλέτα», ο Professor Pardal έβγαλε τον κινητήρα μιας Honda CBF125F από την παραδοσιακή του θέση και τον τοποθέτησε μπροστά από τον αναβάτες με τον άξονα εξόδου στραμμένο μπροστά. Στη συνέχεια εγκατέστησε στον άξονα έναν έλικα, ο οποίος πλέον κινεί τη μοτοσυκλέτα. Τί πιο σύνηθες, θα πει κανείς.

Όπως δείχνει το βίντεο, ο Professor έχει δημιουργήσει μια μοτοσυκλέτα που φαίνεται να λειτουργεί, αν και πιθανότατα όχι τόσο αποτελεσματικά όσο μια stock CB125F. Για να δείξει τη δύναμη της δημιουργίας του, πραγματοποιεί μια σειρά από επιδείξεις, πριν τη βγάλει πραγματικά στο δρόμο. Όχι μόνο ο θορυβώδης κινητήρας των 125cc μπορεί να αναπτύξει αρκετή ώθηση για να γυρίσει μια ομπρέλα ανάποδα, αλλά μπορεί επίσης να φουσκώσει ένα αλεξίπτωτο! Εντυπωσιακά πράγματα από τον "ταπεινό" 125cc.

Μόλις ολοκληρωθούν οι στατικές δοκιμές, το τεστ περνάει στο δρόμο. Και φαίνεται να λειτουργεί αρκετά καλά. Στο βίντεο, μπορείτε να τον δείτε τον Professor να οδηγεί με περίπου 50-60 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό που δεν έχει δοκιμαστεί όμως, και θα θέλαμε πραγματικά να το δούμε, είναι πώς αντιδρά αυτή η μοτοσυκλέτα στις στροφές (εντάξει προσωπικά θέλω να το δω και να προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από αυτοκίνητα σε μια μποτιλιαρισμένη Κηφισίας, μαζεύοντας καθρέπτες, αλλά ας αφήσουμε την επιθυμία μου για καταστροφή έξω από την εξίσωση). Σε κάθε περίπτωση, είναι μια ενδιαφέρουσα επίδειξη βασικής αεροναυτικής πρόωσης, αλλά σε μοτοσυκλέτα.