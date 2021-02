Σημαντικό βραβείο για την Kosmoride

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Η ελβετική εταιρεία ηλεκτρικών ποδηλάτων Stromer βράβευσε την Kosmoride ως «Retailer of the Year New Κατάστημα Λιανικής της Χρονιάς 2020 για την Kosmoride.Markets», μια πολύ σημαντική διάκριση με ανταγωνιστές από όλες τις ευρωπαϊκές αγορές. Η Kosmoride, ως νέα επιχειρηματική δραστηριότητα στα ηλεκτρικά ποδήλατα, κατάφερε να κατακτήσει την αγορά σε μικρό χρονικό διάστημα, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους μεγάλους κατασκευαστές, με τηStromer να ανταμείβει την εταιρεία με ένα σημαντικό βραβείο.

Αγορές από την Ισπανία, τη Δανία, τη Σουηδία και την Ιταλία ήταν ανάμεσα σε εκείνες που είχαν δραστηριότητες ανάλογες, ωστόσο το βραβείο πήγε στην Kosmoride επιβεβαιώνοντας τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες της και φυσικά την προτίμηση του κόσμου.

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα βρεις καταστήματα Kosmoride

Η Stromer είναι από τις σημαντικές φίρμες που αντιπροσωπεύει αποκλειστικά η Kosmoride με τηνναυαρχίδα Μπορείς να περιηγηθείς και ηλεκτρονικά στο κατάστημα της Kosmoride με Virtual Visit.της γκάμας της να είναι το ST5. Ένα σπορ ηλεκτρικό ποδήλατο με αυτονομία 180 χιλιομέτρων, ηλεκτρονικό κιβώτιο ταχυτήτων και ρυθμίσεις λειτουργίας από το smartphone, κατατάσσεται ανάμεσα στα κορυφαία ποδήλατα όχι μόνο στην γκάμα της Stromer αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά», το οποίο επιδοτεί μέχρι και 1.300€ την απόκτηση ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου. Η Kosmoride βοηθάει ακόμα περισσότερο την απόκτηση ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου παρέχοντας πρόγραμμα απόσυρσης του παλιού σας ποδηλάτου, ενώ υπάρχουν και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα για όποιον ενδιαφέρεται.

Επισκεφτείτε τα καταστήματα της Kosmoride ΕΔΩ

