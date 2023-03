Επιμέλεια: Αλέξης Σφαέλος

H Alfa Romeo Tonale κατέκτησε τον τίτλο «Quattroruote New Car of the Year 2023» τον οποίο της απέδωσε το ιστορικό Ιταλικό περιοδικό αυτοκινήτου.

Το 18% των αναγνωστών διάλεξαν την Tonale ανάμεσα από ακόμα 19 νέα μοντέλα της λίστας που συνέταξαν οι συντάκτες του Quattroruote. O συγκεκριμένος θεσμός ξεκίνησε το 2000, και ήταν αρκετές οι φορές που τα νέα μοντέλα της Alfa Romeo έχουν κατακτήσει τη συγκεκριμένη διάκριση με την 147 το 2001, τη MiTo το 2009, τη Giulietta το 2011, τη Giulia το 2017 και τη Stelvio το 2018.

O κ. Raffaele Russo, Επικεφαλής της Alfa Romeo για την Ιταλική αγορά. dήλωσε:

«Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς που η Tonale κατέκτησε αυτή τη σημαντική βράβευση από τους αναγνώστες του Quattroruote Διαχρονικά, σε αυτό το θεσμό που ήδη μετρά 24 χρόνια ζωής, τα νέα μας μοντέλα έχουν ιδιαίτερη επιτυχία, στοιχείο που επιβεβαιώνει τον ισχυρό δεσμό που διατηρεί η Alfa Romeo με τους φίλους του αυτοκινήτου. Άλλωστε, οι δημιουργίες της Alfa Romeo ήταν πάντα και συνεχίζουν να είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλά μέσα μεταφοράς κατακτώντας εκτός των άλλων και το συναίσθημα των ανθρώπων».

Η Tonale είναι το μοντέλο με το οποίο η μάρκα εισήλθε στην εποχή της εξηλεκτρισμένης κίνησης, ενώ παράλληλα παραμένει πιστή στο αυθεντικό DNA της Alfa Romeo. Ταυτόχρονα η ξεχωριστή σχεδίαση του σε συνδυασμό με την τεχνολογία αιχμής δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο C-SUV που διατηρεί στο ακέραιο την οδηγική απόλαυση που πρεσβεύει το όνομα της Ιταλικής μάρκας.

Η γκάμα του νέου μοντέλου πρόσφατα ολοκληρώθηκε με την έκδοση Plug-in Hybrid Q4 που προσφέρει την υψηλότερη απόδοση με 280 ίππους, δυνατότητα κίνησης αμιγώς ηλεκτρικά για έως 80χλμ., αλλά και συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 600χλμ. Την ίδια στιγμή οι εκπομπές CO2 περιορίζονται στα μόλις 26γρμ./χλμ.

Στην ψηφοφορία του Quattroruote, δύο ακόμα νέα μοντέλα της Stellantis συμπλήρωσαν το βάθρο πίσω από την Tonale. Η νέα Maserati Grecale με 14% και το Jeep Avenger, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας με 12%, δείχνοντας και την αυξανόμενη εκτίμηση του Ιταλικού κοινού στις SUV προτάσεις του Ομίλου.