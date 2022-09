«No Time To Die» η αξία της Aston Martin του Πράκτορα 007

Επιμέλεια: Αλέξης Σφαέλος

Ένα από τα πιο διάσημα αυτοκίνητα που έχουν παίξει σε ταινίες είναι αυτό του πράκτορα 007. Η συγκεκριμένη Aston Martin DB5 από την ταινία No Time To Die, μόλις πουλήθηκε για περισσότερο από τρία εκατομμύρια ευρώ, σε μια φιλανθρωπική δημοπρασία για τον εορτασμό των 60 χρόνων από την πρώτη ταινία του Τζέιμς Μποντ.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η Aston Martin του Τζέιμς Μποντ, διαθέτει μια περιστρεφόμενη ψηφιακή πινακίδα κυκλοφορίας και αναδιπλούμενους προβολείς που απο το εσωτερικό τους ξεπροβάλλουν αναδυόμενα πολυβόλα.

Την συγκεκριμένη δημοπρασία πραγματοποίησαν οι The Prince's Trust, The Prince of Wales's Charitable Fund και άλλες τρείς φιλανθρωπικές οργανώσεις για να υποστήριξουν πρώην και νυν υπηρετούντες στις Ειδικές Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου.