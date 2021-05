Διάκριση του Honda e στο θεσμό World Urban Car of the Year

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Ένα ακόμη βραβείο πρόσθεσε η Honda στο ενεργητικό της. Στα βραβεία World Car Awards 2021, το Honda e κέρδισε τον τίτλο World Urban Car of the Year. Στην τελική τριάδα ήταν και το Honda Jazz e.

Και τα δύο συμπαγή αυτοκίνητα πόλης παίζουν σημαντικό ρόλο στη δέσμευση της Honda να εξηλεκτρίσει το 100% των mainstream ευρωπαϊκών μοντέλων της μέχρι το 2022.

Τη διεθνή επιτροπή του 2021 World Urban Car of the Year (*) απαρτίζουν 93 δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου από 93 χώρες. Ο θεσμός βραβεύει τα καλύτερα αυτοκίνητα στις κατηγορίες Urban (Αστικό Όχημα), Luxury (Πολυτέλεια), Performance (Επιδόσεις) και Design (Σχεδίαση).

Το Honda e βραβεύτηκε για τη σύγχρονη σχεδίαση, την τεχνολογία και συνδεσιμότητα, την άμεση απόκριση αλλά και την άνετη οδήγηση. Είναι το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό όχημα (EV) της γιαπωνέζικης φίρμας για την Ευρώπη. Το Honda E

Το συμπαγές EV έχει άλλα δύο βραβεία 'Red Dot' για την σχεδίαση στα 'Best of the Best 2020', και μία θέση στο παγκοσμίου φήμης Μουσείο Σχεδίασης Red Dot στη Γερμανία.

Για πρώτη φορά το Honda E το είδαμε σαν πρωτότυπο (Honda e Prototype) στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης το 2019. Από τότε μέχρι σήμερα ανακηρύχθηκε νικητής στο θεσμό του Γερμανικού Αυτοκινήτου της Χρονιάς (German Car of the Year 2021) και κέρδισε τον τίτλο «ECOBEST» .Διακρίθηκε ακόμη ως «Best EV» από τη γυναικεία κριτική επιτροπή των βραβείων “Women's World Car of the Year 2021”.

Όπως είπε ο Tomofumi Ichinose, Large Project Leader του Honda e, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι ένα εξαιρετικό «καλό πακέτο» για πελάτες οι οποίοι θέλουν το αυτοκίνητό τους να εντάσσεται ομαλά και έξυπνα στην πολυδιάστατη καθημερινότητά τους, και συγχρόνως να απαντά στην πρόκληση της αστικής μετακίνησης μηδενικών ρύπων.

Στη λίστα των τριών φιναλίστ του 2021 World Urban Car of the Year βρέθηκε και το υβριδικό Jazz e. Διακρίθηκε για το αποδοτικό και άμεσης απόκρισης υβριδικό σύστημα κίνησης, την έξυπνη διάταξη χώρων, την εντυπωσιακή ευρυχωρία εσωτερικού και τα εξαιρετικά επίπεδα άνεσης.

(*)Για να είναι υποψήφιο ένα αυτοκίνητο στην κατηγορία World Urban Car θα πρέπει να σε τουλάχιστον δύο από τις κύριες αγορές του πλανήτη σε δύο διαφορετικές ηπείρους από την 1η Μαΐου του 2020 μέχρι την 1η Μαΐου του 2021. Επιπλέον το όχημα πρέπει να παράγεται σε όγκους τουλάχιστον 5.000 μονάδων το χρόνο, να έχει μέγιστο συνολικό μήκος 4,20 m και να είναι εγκεκριμένο για χρήση σε δημόσιους δρόμους.