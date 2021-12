Δύο Bronze βραβεία στα e-volution Awards 2022 κέρδισε το Saracakis Portal

Στα επιχειρηματικά βραβεία e-volution Awards 2022 ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη διακρίθηκε για το portal.saracakis.gr του Ομίλου αποσπώντας δύο BRONZE βραβεία στις κατηγορίες: 1.1 Best in Auto, Moto & Parts και 1.4 Best in B2B.

Το portal, που αποτελεί μία custom B2B πλατφόρμα, σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση IT του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη η οποία υλοποίησε και το Back End, ενώ τo Front End ανέλαβε η εταιρεία HappyOnLine.

Η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη των .Net Web Services, η ανάπτυξη των απαραίτητων προγραμμάτων στο ERP, το QA (Quality Assurance) καθώς και οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα IT του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη.

Σκοπός του νέου Saracakis Portal είναι να προσθέσει νέες χρήσιμες λειτουργίες ενοποιώντας διαφορετικά συστήματα και συγχωνεύοντάς τα σε ένα κεντρικό σύστημα συνδεδεμένο με το ERP Ομίλου. Το νέο Saracakis Portal είναι διασυνδεδεμένο με το ERP και επιτρέπει στους συνεργάτες να έχουν όλες τiς πληροφορίες που χρειάζονται και ταυτόχρονα να μπορούν να βάζουν τις παραγγελίες τους. Είναι σύγχρονο, φιλικό, εύχρηστο και γρήγορο.

Παρέχει τη δυνατότητα ενημερώσεων με email και διασυνδέεται real time με εξωτερικά συστήματα, μεγιστοποιώντας την εξυπηρέτηση των πελατών μας. Τα βραβεία e-volution Awards, που διοργανώνονται από την Boussias Communications και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN), απονεμήθηκαν για 11η χρονιά στο Athenaeum InterContinental Athens.

Τις υποψηφιότητες αξιολόγησαν τα 51 καταξιωμένα στελέχη και μέλη της κριτικής επιτροπής υπό την προεδρία του Καθηγητή και Διευθυντή του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου ELTRUN, OΠΑ, Γεώργιου Δουκίδη.