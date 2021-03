Γυναικείο Αυτοκίνητο της Χρονιάς το Land Rover Defender

Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος

Η επιτροπή του θεσμού «Women’s World Car of the Year» ανακοίνωσε τον μεγάλο νικητή της φετινής χρονιάς, καθώς και τα αυτοκίνητα που επικράτησαν στις επιμέρους κατηγορίες.

Σύμφωνα με τις κυρίες, Γυναικείο Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2021 αναδείχθηκε το Land Rover Defender. Το βρετανικό 4X4 επικράτησε και στην κατηγορία «Μεσαίο SUV».

Η επιτροπή αποτελείται από 50 γυναίκες δημοσιογράφους από 38 χώρες παγκοσμίως.

Τα μέλη του θεσμού επελέξαν τα αυτοκίνητα με βάση το design, το στυλ, την άνεση, την ποιότητα, την πολυτέλεια, την οδική συμπεριφορά, την έλξη που τους ασκεί, την ασφάλεια, τις τεχνολογίες και τη σχέση αξίας/τιμής.

Αναλυτικά οι νικητές σε κάθε κατηγορία:

BEST CAR OF THE YEAR: Land Rover Defender

BEST URBAN CAR: Peugeot 208

BEST FAMILY CAR: Skoda Octavia

BEST LUXURY CAR: Lexus LC500 Cabrio

BEST PERFORMANCE CAR: Ferrari F8 Spider

BEST URBAN SUV: Peugeot 2008

BEST MEDIUM SUV: Land Rover Defender

BEST LARGE SUV: KIA Sorento

BEST 4X4 & PICK UP: Ford F-150

BEST EV: Honda e

«Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2021» το Toyota Yaris

Οι υποψήφιοι για τον τίτλο του World Car of the Year 2021