Τι αυτονομία έχει το ηλεκτρικό Van της Citroen;

Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος

Ειδικά σχεδιασμένο για να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των επαγγελματιών, με τέσσερις εκδόσεις μήκους και τρεις ύψους, δύο επίπεδα αυτονομίας, ωφέλιμο φορτίο έως 1.890 κιλά και όγκο φόρτωσης έως 17 κ.μ., το νέο e-Jumper έρχεται για να καλύψει κάθε μεταφορική ανάγκη χωρίς να ρυπαίνει το περιβάλλον και χωρίς να καίει ένα λίτρο καυσίμου.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την αυτονομία και τη φόρτιση της μπαταρίας του οχήματος, οι επιλογές είναι δύο:

• 200 χλμ. (WLTP) με μπαταρία χωρητικότητας 37 kWh και σε αμαξώματα L1 και L2

• 340 χλμ. (WLTP) με μπαταρία χωρητικότητας 70 kWh και σε αμαξώματα L2S, L3 και L4

Οι μπαταρίες καλύπτονται από εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χιλιομέτρων για το 70% της χωρητικότητάς τους. Μπορούν να φορτίσουν από ιδιωτικούς η δημόσιους σταθμούς με παροχή από 3,7 έως και 22 kW ή από δίκτυο 50kW, αναπληρώνοντας το 80% της ενέργειας σε 1 ώρα.

Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 120 ίππους και 260 Nm ροπής, με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 110 χλμ./ώρα στις εκδόσεις με ωφέλιμο φορτίο 3,5 τόνων και στα 90 χλμ./ώρα σε αυτές με ωφέλιμο φορτίο 4 τόνων.

Στην καμπίνα, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρική λειτουργία, αλλά και την αυτονομία, προβάλλονται στον εσωτερικό καθρέπτη του αυτοκινήτου, έτσι ώστε με μια ματιά να μπορεί να δει:

Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας

Την επιλεγμένη ταχύτητα (D, N, R)

Τα επίπεδα Ampere (A) και Volt (V) της μπαταρίας σε πραγματικό χρόνο

Την ένδειξη «Go Green» που μένει αναμμένη όσο ο κινητήρας είναι σε λειτουργία

Με 4 μήκη αμαξώματος (L1: 4.963mm, L2: 5.413mm, L3: 5.998mm, L4: 6.363mm), το e-Jumper 100% Electric Van προσφέρει τις καλύτερες επιλογές που μπορεί να ζητήσει κανείς σε αυτοκίνητο της κατηγορίας, διαθέτοντας εκδόσεις με κλειστή και ανοιχτή καρότσα.

Οι επιλογές μεταξονίου είναι τρεις (L1: 3,0m, L2: 3,45m, L3 και L4: 4,04m), ενώ οι ενδιαφερόμενοι έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρία διαφορετικά ύψη στην κατηγορία Van στους κλειστούς χώρους φόρτωσης (Η1: 2.254mm, H2: 2.524mm, H3: 2.764mm). Ο ωφέλιμος χώρος φόρτωσης κυμαίνεται ανάλογα την έκδοση, από 8 έως 17 κυβικά μέτρα.

Σε επίπεδο εξοπλισμού το ë-Jumper διαθέτει 9 πολύ χρήσιμα συστήματα υποβοήθησης για τον οδηγό:

Active Safety Brake: Φρενάρει αυτόματα το αυτοκίνητο σε περίπτωση που εντοπιστεί εμπόδιο στην πορεία του

Hill Start Assist: Σύστημα εκκίνησης σε ανωφέρεια, για να ξεκινά εύκολα σε ανηφόρα χωρίς να κινείται προς τα πίσω

Lane Departure Warning System: Ειδοποιεί τον οδηγό κάθε φορά που αλλάζει ακούσια λωρίδα κατεύθυνσης

Κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσματος, για να γίνονται οι στάσεις και οι ελιγμοί πολύ πιο εύκολοι

Έξυπνα φώτα, για να ανάβουν αυτόματα όταν το εξωτερικό φως δεν είναι αρκετό

Σύστημα αναγνώρισης ορίων ταχύτητας

Cruise Control και περιοριστής ταχύτητας

Σύστημα ανίχνευσης οχήματος στο “τυφλό” σημείο των καθρεπτών

Σύστημα ελέγχου της πορείας σε έντονη κατωφέρεια και προηγμένο σύστημα ελέγχου της πρόσφυσης

Τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στο E-Jumper

Best in Class - Μια ευρεία επιλογή για όλους τους τύπους αμαξώματος, ιδίως με μετατροπές καμπίνας πλαισίου και πλατφόρμας

Best in Class - Η μεγαλύτερη αυτονομία στην κατηγορία έως και 340 km χάρη στην μπαταρία 70 kWh

Best in Class - Εκμεταλλεύσιμο πλάτος 1,422 m μεταξύ των θόλων και 1,870 m μεταξύ των χωρισμάτων

Best in Class στην έκδοση 4 τόνων

Ωφέλιμο φορτίο έως 1.265 kg

Χώρος φόρτωσης/όγκος, ίδιος με αυτόν της έκδοσης εσωτερικής καύσης, έως 17 m3 (L4H) - είναι ο καλύτερος στην αγορά. Oι πίσω πόρτες ανοίγουν σε 90° ή 180°. Προαιρετικά διαθέσιμο είναι 270° άνοιγμα

Μεγάλες συρόμενες πλευρικές πόρτες με πλάτος έως 1,25 m

Διαμορφώσιμο κατώφλι φόρτωσης: χάρη στη ρυθμιζόμενη πίσω ανάρτηση, μειώνεται ή αυξάνεται κατά 7 cm

Οθόνη αφής 5" που παρέχει πρόσβαση στο ηχοσύστημα με συμβατότητα MP3 και Bluetooth και στην πλοήγηση

Το αμιγώς ηλεκτροκίνητο van της Citroen θα είναι διαθέσιμο προς παραγγελία στις αρχές του 2021. Είναι το τρίτο EV επαγγελματικό όχημα της γαλλικής μάρκας και το έκτο συνολικά που είδαμε μέσα στο έτος.