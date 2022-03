Το Ηνωμένο Βασίλειο απένειμε στο Hyundai IONIQ 5 τον τίτλο του «Car of the Year 2022»

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Τα βραβεία και οι διακρίσεις για το IONIQ 5 δεν σταματούν. Το αμιγώς ηλεκτρικό Hyundai ΙΟΝΙQ 5 αφού κέρδισε τον τίτλο «Kαλύτερο Oικογενειακό Aυτοκίνητο» και επαινέθηκε γιατί έκανε την «ηλεκτρική μετακίνηση εύκολη», κέρδισε ακόμη μια μεγάλη διάκριση αυτή τη φορά από το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Άγγλοι δημοσιογράφοι απένειμαν τον τίτλο του «Car of the Year 2022» στο IONIQ 5 γιατί είναι καινοτόμο, πρακτικό, επιθυμητό και είναι έξοχα σχεδιασμένο αξιοποιώντας πλήρως την αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα πλατφόρμα του.

Χάρη στη νέα Electric Global Modular Platform (E-GMP) της Hyundai, το IONIQ 5 παρέχει ταχύτερους χρόνους φόρτισης, αυξημένη αυτονομία, βελτιωμένο χειρισμό και ανώτερο εσωτερικό. Το αρθρωτό, επίπεδο δάπεδο της E-GMP έδωσε επίσης τη δυνατότητα στους σχεδιαστές της Hyundai να φέρουν επανάσταση στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Το IONIQ 5 επαναπροσδιορίζει το τι είναι δυνατόν με μια εντελώς νέα εμπειρία στο αυτοκίνητο και το χώρο διαβίωσης, προσφέροντας βιώσιμα υλικά, πλήρως ευέλικτα καθίσματα και πολλές προσαρμοσμένες επιλογές.

Η επιτροπή των 29 ειδικών κριτών από μια γκάμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης όπως The Sunday Times, The Daily Express, The Telegraph, The Independent, Top Gear, Auto Express, CAR, Evo και Business Car, αξιολόγησε το Hyundai IONIQ 5 ως το «Καλύτερο Οικογενειακό Αυτοκίνητο».

Ο κ. John Challen, Διευθύνων Σύμβουλος των Βραβείων Αυτοκινήτου της Χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι το Hyundai IONIQ 5 ήταν μια εξαιρετικά δημοφιλής επιλογή ως Νο 1 αυτοκίνητο του 2022. Αναδεικνύει το μέλλον της αυτοκίνησης. Ο σχεδιασμός, οι επιδόσεις και η πρακτικότητά του το καθιστούν μια εξαιρετική πρόταση για όσους αναζητούν ένα ηλεκτρικό (EV) όχημα – και δικαίως κατέκτησε τον τίτλο «UK Car of the Year 2022».

Μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Ηνωμένο Βασίλειο ο κ. Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing & Product της Hyundai Motor Europe δήλωσε:

«Η απόκτηση αυτού του σημαντικού βραβείου στο Ηνωμένο Βασίλειο ανεβάζει τον αριθμό των διακρίσεων του IONIQ 5 ως Αυτοκινήτου της Χρονιάς σε δέκα (10), καθιστώντας το ένα από τα αυτοκίνητα με τα περισσότερα βραβεία στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες», δήλωσε. «Αυτό αποδεικνύει ότι το αμιγώς ηλεκτρικό midsize CUV έχει κερδίσει τόσο τους ειδικούς της αυτοκινητοβιομηχανίας όσο και τους πελάτες στην Ευρώπη με το σύστημα μετάδοσης κίνησης μηδενικών εκπομπών ρύπων, την ευρύχωρη και κομψή του διάταξη και το premium, φιλικό προς το περιβάλλον εσωτερικό του».

Από την έναρξη της κυκλοφορίας του, το Hyundai IONIQ 5 έχει κερδίσει πολλούς θαυμαστές χάρη στην ελκυστική του σχεδίαση, την αυτονομία και την ικανότητα γρήγορης επαναφόρτισής του από 10 έως 80% σε μόλις 18 λεπτά, με αποτέλεσμα να έχει κατακτήσει μια σειρά από πολύ σημαντικά βραβεία. Ξεκινώντας τον Ιούλιο του περασμένου έτους που αναδείχθηκε Αυτοκίνητο της Χρονιάς στα Βραβεία Auto Express New Car 2021 και θριάμβευσε επίσης στις κατηγορίες Εταιρικό Αυτοκίνητο Μεσαίου Μεγέθους, Ηλεκτρικό Premium Αυτοκίνητο και στην κατηγορία της Σχεδίασης.

Hyundai i20N

Ένα ακόμη αυτοκίνητο της Hyundai, το i20N κατέκτησε τον τίτλο του Καλύτερου Αυτοκινήτου Επιδόσεων (Best Performance Car), ξεπερνώντας μια σειρά από καταξιωμένα σπορ αυτοκίνητα.

Το Hot Hatch της Hyundai επιταχύνει 0-62 mph σε μόλις 6,2” και είναι εξοπλισμένο με έναν αποδοτικό κινητήρα βενζίνης 1.6 T-GDi 204 PS γεγονός που εντυπωσίασε τους κριτές, χαρακτηρίζοντάς το ως «εξαιρετικής απόδοσης όχημα σε προσιτή τιμή».