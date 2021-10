Το νέο Volkswagen Polo «προσγειώνεται» στην Ελλάδα

Ένα από τα πιο δημοφιλή και επιτυχημένα εμπορικά μοντέλα της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, το Volkswagen Polo (best seller της εταιρείας), ανανεωμένο και πιο φρέσκο, έφθασε και στη χώρα μας. Το νέο supermini ξεχωρίζει από την πρώτη κιόλας ματιά, για τη δυναμικότερη εξωτερική του εμφάνιση, την κορυφαία ποιότητα κατασκευής για την κατηγορία αλλά και την προηγμένη τεχνολογία που φέρει.



Το μήκος του ανανεωμένου γερμανικού μοντέλου φτάνει τα 4.074 χλστ., το πλάτος τα 1.751 χλστ. και το ύψος τα 1.451 χλστ., ενώ το μεταξόνιο αγγίζει τα 2.552 χλστ. Οι χώροι στο εσωτερικό, όπως και ο όγκος του πορτμπαγκάζ των 351 λίτρων είναι από τους μεγαλύτερους στην κατηγορία του.



Η εξωτερική σχεδίαση του σύγχρονου Polo, με τη λωρίδα LED να διατρέχει τη μάσκα του ψυγείου και τα πίσω φωτιστικά σώματα LED με τον τρισδιάστατο σχεδιασμό καθώς και τα δυναμικά φλας με το ειδικό εφέ κατά το φρενάρισμα, προσφέρει πιο έντονη προσωπικότητα και ένα μοντέρνο προφίλ.

Υπερπλήρης εξοπλισμός στο εσωτερικό

Το Volkswagen Polo εξοπλίζεται για πρώτη φορά με ψηφιακό πίνακα οργάνων (8 ή 10,25 ιντσών) και οθόνης αφής για το σύστημα Infotainment, σε μία ενιαία μονάδα, που μάλιστα ανήκει στον βασικό εξοπλισμό και συνδυάζεται με ένα επανασχεδιασμένο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών.



Πρωτοποριακό στοιχείο για την κατηγορία στην οποία ανήκει το μοντέλο είναι το σύστημα υποβοήθησης οδηγού IQ.DRIVE Travel Assist, που εξασφαλίζει αυτόνομη οδήγηση «Επιπέδου 2», για ταχύτητες έως και 210 χλμ./ώρα. Το ίδιο σύστημα περιλαμβάνει Adaptive Cruise Control (διαμήκη καθοδήγηση), Lane Assist (πλευρική καθοδήγηση), Side Assist, Rear Traffic Alert, Front Assist, City Emergency Braking και Park Assist.



Ο υπερπλήρης εξοπλισμός του νέου Polo περιλαμβάνει ακόμα αυτόματο κλιματισμό Climatronic, λειτουργία πλοήγησης και διαδικτυακές υπηρεσίες We Connect και We Connect Plus, υπηρεσίες streaming, όπως το Apple Music, καθώς και ενσωμάτωση εφαρμογών μέσω του App-Connect Wireless για το Apple CarPlay και το Android Auto. Ακόμη, παρέχονται φωτιζόμενες θύρες USB και μια θήκη για προαιρετική επαγωγική φόρτιση smartphone.

Μηχανικά σύνολα και εκδόσεις

Το προσθιοκίνητο VW Polo θα διατίθεται σε τέσσερις διαφορετικές επιλογές τρικύλινδρων κινητήρων, χωρητικότητας 999 κ.εκ., βενζίνης και φυσικού αερίου. Ο πιο μικρός ατμοσφαιρικός βενζινοκινητήρας αποδίδει 80 ίππους, ενώ οι δύο υπερτροφοδοτούμενοι 95 ή 110 ίππους. Η έκδοση με τον κινητήρα φυσικού αερίου έχει ισχύ 90 ίππων. Τα διαθέσιμα κιβώτια ταχυτήτων είναι είτε ένα χειροκίνητο πέντε σχέσεων είτε ένα αυτόματο 7τάχυτο DSG.



Από πλευράς εκδόσεων, εκτός της βασικής (Polo), θα υπάρχουν η Life και η Style. Οι τιμές ξεκινούν από τα 17.750 ευρώ για το «απλό» μοντέλο 1.0 MPI EVO 80 PS Polo, ενώ το αμέσως επόμενο 1.0 TSI 95 PS Life κοστίζει 19.250 ευρώ. Η πιο ακριβή βενζινοκίνητη έκδοση είναι η 1.0 TSI 110 PS DSG7 Style των 23.900 ευρώ.

Το κόστος για το μοντέλο που χρησιμοποιεί κινητήρα φυσικού αερίου 1.0 TGI 90 PS Life ανέρχεται στα 20.400 ευρώ. Και αν όλα αυτά δεν σας αρκούν, περιμένετε λίγο ακόμη, γιατί πολύ σύντομα θα διατίθεται στην αγορά και η κορυφαία έκδοση GTI του νέου Polo.

