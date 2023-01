Χορός εκατομμυρίων: Οι δημοπρασίες αυτοκινήτων που έσπασαν όλα τα ρεκόρ το 2022

Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ενώ τα περισσότερα από αυτά τα σπάνια αυτοκίνητα μένουν κρυμμένα σε γκαράζ, ορισμένα τείνουν κατά καιρούς να βγαίνουν σε δημοπρασία και να ζητούν εκατομμύρια. Το 2022, είδαμε μερικά από τα πιο όμορφα μοντέλα να κυκλοφορούν ξανά και γίναμε μάρτυρες της πώλησης του πιο ακριβού οχήματος στην ιστορία. Παρουσιάζουμε λοιπόν τις πέντε δημοπρασίες που ξεχώρισαν την περσινή χρονιά.

1937 Bugatti Type 57SC Atalante - $10.3 εκατομμύρια

Η Type 57SC Atalante είναι μία από τις πιο επιθυμητές Bugatti, χάρη στο χαμηλό σασί, το βελτιωμένο στυλ και τον υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα. Ο Jean Bugatti σχεδίασε προσωπικά τη Type 57SC Atalante ως ένα διθέσιο σπορ κουπέ σύνολο, κόντρα με τους κανόνες της εποχής. Ήταν ένα από τα καλύτερα γαλλικά οχήματα, που ανταγωνιζόταν το Talbot Lago T150 C SS και τη Mercedes-Benz 540 K Spezial.

1937 Talbot-Lago T150-C-SS Goutte d’Eau - $13.4 εκατομμύρια

Το T150 C SS είναι ένα από τα πιο όμορφα κουπέ της Talbot-Lago, μιας γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Όπως οι περισσότεροι από τους ανταγωνιστές του, το T150 C SS ήταν ένα έργο τέχνης το οποίο ξεχώριζε από το σχήμα δακρύων (κατά τη δεκαετία του 1930, το σχήμα σταγόνας ήταν συνώνυμο με τα εκλεπτυσμένα οχήματα). Σήμερα, το T150 C SS είναι ένα από τα ακριβότερα αυτοκίνητα που έχουν πουληθεί ποτέ σε δημοπρασίες, αγγίζοντας τα 13 εκατομμύρια δολάρια.



2003 Ferrari 2003-GA F1 - $14.9 εκατομμύρια

Η Ferrari 2003 GA έσπασε πρόσφατα το ρεκόρ του πιο ακριβού μονοθέσιου της Formula 1 με την τιμή των 14,9 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό ήταν το μονοθέσιο που είδε τον Μίκαελ Σουμάχερ να κατακτά τον έκτο του τίτλο στη Formula 1 με τη Ferrari να έχει διατηρήσει το σύνολο σε άψογη κατάσταση. Είναι έτοιμο να βγει στην πίστα, όπως απέδειξε πρόσφατα ο Mick Schumacher, ο γιος του Michael Schumacher.

1955 Ferrari 410 Sport Spider - $21.7 εκατομμύρια

Η 410 Sport Spider είναι ένα από τα πιο σημαντικά πρωτότυπα της Ferrari της δεκαετίας του 1950. Η ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία κατασκεύασε μόνο δύο μονάδες εξοπλισμένες με V12 κινητήρα 4,9 λίτρων. Όχι μόνο αυτό το μοντέλο οδηγήθηκε από τον Carroll Shelby, αλλά κέρδισε επίσης περισσότερους αγώνες για αυτόν, ως οδηγό, από οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο στην αγωνιστική του καριέρα. Αυτό οδήγησε τον Carroll Shelby να γράψει: "Ο κύριος Ferrari μου είπε ότι αυτή ήταν η καλύτερη Ferrari που θα κατασκευάσει ποτέ."

1955 Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé - $143 εκατομμύρια

Το 300 SLR Uhlenhaut Coupé έσπασε το ρεκόρ του πολυτιμότερου αυτοκινήτου στον κόσμο με τιμή στα 143 εκατομμύρια δολάρια. Πήρε το στέμμα από τη Ferrari 250 GTO που πουλήθηκε το 2018 για 48,4 εκατομμύρια δολάρια. Παίρνοντας το όνομα της από τον δημιουργό του, Rudolf Uhlenhaut, η 300 SLR Uhlenhaut Coupé είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα μηχανικής αυτοκινήτων. Την εποχή του, ήταν το ταχύτερο αυτοκίνητο στον κόσμο, με τελική ταχύτητα 289χλμ./ώρα και μεγάλο κινητήρα 3,0 λίτρων που απέδιδε περίπου 305 ίππους.