GP Αυστραλίας: Αγώνας για …ξενύχτηδες– Tι ώρες θα γίνουν τα δοκιμαστικά και ο αγώνας στο Albert Park

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης



Όσοι αγαπάτε τους αγώνες της F1 και είστε συνδρομητές στον Ant+ σίγουρα θα παρακολουθήσατε στις 04.30 τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές. Αυτήν την ώρα (08.00) ξεκινάνε τα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά τα οποία μπορείτε και πάλι να τα παρακολουθήσετε μόνο όσοι είστε συνδρομές στον Ant1+ και στο F1 TV Pro.

Μπορεί τα ελεύθερα δοκιμαστικά να είναι κάπως σε βάρβαρες για την Ευρώπη ώρες όμως τόσο οι κατατακτήριες δοκιμές για την Pole Position ( Σάββατο 1 Απριλίου (ΑΝΤ1+) όσο και ο αγώνας την Κυριακή 2 Απριλίου θα ξεκινήσουν στις 08.00 το πρωί. Κάπως πιο ανθρώπινα. Ο αγώνας φυσικά θα μεταδοθεί και από το ελεύθερο κανάλι του Ant1. Μπορείτε όμως να δείτε αρκετά από τα παραλειπόμενα του αγώνα στις 7 το πρωί από το «Pre-Race» μία ώρα πριν τον αγώνα.

Και αυτό το Grand prix δεν έχει τη διαδικασία του Sprint Race. Όποτε ο Poleman θα βγει από τα επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά. Η πίστα έχει μήκος 5.278 μέτρων και οι οδηγοί θα καλύψουν σε 58 γύρους 306 χιλιόμετρα. Το ρεκόρ στην πίστα του Albert Park κατέχει ο Μονεγάσκος Charles Leclerc. Το 2022 έκανε τα 5.278 μέτρα σε 1.20.260.

Τα φώτα της δημοσιότητας για τον αγώνα της Αυστραλίας πέφτουν στον Αυστραλό Oscar Piastri. Ο νεαρός οδηγός της McLaren έχει γεννηθεί στη Μελβούρνη όχι μακριά από το Albert Park. Στο παρελθόν υπήρξαν και άλλοι Αυστραλοί οδηγοί στη Formula 1 όπως οι Jack Brabham, Alan Jones, Tim Schenken, Mark Webber και Daniel Ricciardo.Φέτος ο τοπικός ήρωας είναι ο Oscar Piastri που είναι και «καινούργιος» στους αγώνες της F1.

Η μάχη των ελαστικών

Η Pirelli για το Grand Prix Αυστραλίας θα έχει την γόμα C2 (είναι η P Zero λευκή σκληρή), τη C3 (είναι η P Zero κίτρινη μέση) και η C4 (είναι η P Zero κόκκινη μαλακή). Η πίστα έχει 14 στροφές και η FIA ανακοίνωσε πως θα υπάρχουν 4 ζώνες DRS στο Άλμπερτ Παρκ. Οπότε φέτος μπορεί να δούμε τις υψηλότερες ταχύτητες που έχουμε δει ποτέ στη Μελβούρνη . Θεωρητικά θα φτάσουν τα 340km/h.

Το 2022 οι δρόμοι του Άλμπερτ Παρκ στρώθηκαν με νέα άσφαλτο που έχει βελτιώσει τη διαθέσιμη πρόσφυση. Η άσφαλτος είναι πιο λεία από άλλες πίστες του πρωταθλήματος, το κράτημα φτάνει σε υψηλά επίπεδα μετά από αρκετά περάσματα και αφού έχουν προηγηθεί οι αγώνες υποστήριξης ( F3 και F2) (*)

Οι ενεργειακές απαιτήσεις από τα ελαστικά στο Grand Prix της Αυστραλίας είναι περίπου στο μέσο όρο της σεζόν και θεωρητικά η τραχύτητα είναι μικρή. Η νέα χάραξη ευνοεί τα προσπεράσματα ειδικά στο δεύτερο μέρος. Κρίσιμο στοιχείο στο σετάρισμα του μονοθεσίου είναι η ελκτική πρόσφυση που είναι καθοριστική στην έξοδο των στροφών καθώς βοηθάει στο προσπέρασμα αφού οι ευθείες της πίστας δεν είναι μεγάλες.

Ο Mario Isola, διευθυντής μηχανοκίνητου αθλητισμού αναφέρθηκε στον αγώνα της Αυστραλίας και είπε:

«Κάναμε την ίδια επιλογή γομών που είχαμε κάνει και το 2019 για το Grand Prix της Αυστραλίας. Μετά από δυο χρόνια απουσίας από το πρόγραμμα λόγω πανδημίας, πέρυσι επιλέξαμε γόμες με μεγάλη διαφορά: C2, C3 και την πιο μαλακή C5. Αυτός ο αγώνας είχε στρατηγική μιας αλλαγής, κέρδισε ο οδηγός της Ferrari Charles Leclerc.

Όλες οι ομάδες χρησιμοποίησαν τη σκληρή και τη μέση γόμα, η πολύ μαλακή χρησιμοποιήθηκε μόνο στις κατατακτήριες δοκιμές. Αυτό το Σαββατοκύριακο οι ομάδες θα έχουν τις γόμες C2, C3 και C4 στη διάθεσή τους. Οπότε υπάρχουν περισσότερες επιλογές στρατηγικής, τουλάχιστον στα χαρτιά. Περιμένουμε θεαματική βελτίωση του κρατήματος της πίστας, όπως πάντα στη Μελβούρνη. Οι ενεργειακές απαιτήσεις από τα ελαστικά είναι στο μέσο όρο που απαντάται στη σεζόν. Είναι μια γρήγορη πίστα με συνεχή ροή γρήγορων στροφών. Μετά τις περσινές τροποποιήσεις τα προσπεράσματα είναι πιο εύκολα και συνολικά το θέαμα καλύτερο».

Το Grand Prix Αυστραλίας μετακόμισε από την Αδελαΐδα στη Μελβούρνη το 1996 . Μέχρι το 2019, η σεζόν ξεκινούσε στην Αυστραλία με εξαίρεση δυο χρονιές το 2006 και το 2010, όπου το πρώτο Grand Prix έγινε στο Μπαχρέιν. Το 2020 και το 2021 δεν έγιναν εκεί αγώνες λόγω πανδημίας και ο αγώνας επέστρεψε στο πρόγραμμα πέρυσι τρίτος μετά από δυο αγώνες στη Μέση Ανατολή.

H εκκίνηση απο τον αγώνα του 2022

(*)

Formula 2

Ο οδηγός της Campos Racing, Ralph Boschung προηγείται στη βαθμολογία φτάνοντας στη Μελβούρνη. Τον Ελβετό οδηγό ακολουθεί κατά πόδας ο Théo Pourchaire (ART Grand Prix) αλλά και ο Ayumu Iwasa (DAMS) που κέρδισε στον αγώνα Sprint στη Τζέντα. Οι τρεις τους έχουν μόνο 3 βαθμούς διαφορά. Η Pirelli επέλεξε την P Zero κίτρινη μέση γόμα και την P Zero κόκκινη μαλακή γόμα για την Formula 2 για την Αυστραλία. Τόσο η Formula 2 όσο και Formula 3 πραγματοποιούν για πρώτη φορά αγώνα στην Αυστραλία.

Formula 3

Ο οδηγός της Trident, Gabriel Bortoleto προηγείται στη βαθμολογία με 26 βαθμούς μετά τον πρώτο αγώνα στο Σακχίρ. Ο Βραζιλιάνος έχει 3 βαθμούς διαφορά από τον έτερο οδηγό της ομάδας, Oliver Goethe. Αντίστοιχα η Trident είναι επικεφαλής στη βαθμολογία του πρωταθλήματος μπροστά από την Prema Racing. Για τους αγώνες F3 στη Μελβούρνη επιλέχθηκε η P Zero λευκή σκληρή γόμα.