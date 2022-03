Πρώτος αγώνας της χρονιάς στη F1- Ο Charles Leclerc Pole Man στο Bahrain

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Τα φώτα της δημοσιότητας έχουν στραφεί στο Bahrain όπου σήμερα Κυριακή (21 Μαρτίου) στις πέντε το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) ξεκινάει ο πρώτος αγώνας της χρονιάς για το Π.Π της F1. Στα επίσημα δοκιμαστικά του Σαββάτου τέσσερις πιλότοι έκαναν σχεδόν τον ίδιο χρόνο αλλά η σειρά διαμορφώθηκε από τη διαφορά των χιλιοστών του δευτερολέπτου.

Η Ferrari με τον Charles Leclerc και τον Carlos Sainz έκανε το 1-3 και έδειξε ότι η φετινή χρονιά δεν θα έχει καμιά σχέση με την μέτρια περσινή της παρουσία. Ανεβασμένη είναι και η Alfa Romeo. Η μεταγραφή του Valtteri Bottas στην ιταλική ομάδα αποδεικνύεται σωστή.

Στα χθεσινά δοκιμαστικά ο Μονεγάσκος ήταν άπιαστος. Για 0.123 του δευτερολέπτου κέρδισε από τον Max Verstappen την Pole Position. Οι διαφορές στους τέσσερις πρώτους είναι μικρότερες του δευτερολέπτου. Αν συγκρίνετε τους χρόνους θα καταλάβετε το τι έχει να γίνει σήμερα στον αγώνα. Ο Charles Leclerc έκανε 1.30.558 , o Verstappen 1.30.681, ο Sainz 1.30.687 και ο Perez 1.30.921. Η διαφορά του πρώτου ( Leclerc) με τον δεύτερο (Verstappen ) είναι +0.123 ενώ μόλις 6 χιλιοστά πίσω του είναι ο Sainz που συμπλήρωσε την πρώτη τριάδα.

Η Ferrari εκτιμά ότι αν ο Leclerc κάνει σωστή εκκίνηση τότε θα έχει εξασφαλίσει κατά το 50% την νίκη στο πρώτο Grand Prix της χρονιάς. Η στρατηγική που θα ακολουθήσει έχοντας στην 3η θέση τον Sainz είναι να πιέσει τον Ολλανδό. Ο περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής ελπίζει να κάνει μια καλή εκκίνηση και να αιφνιδιάσει τον πιλότο της Ferrari. Ο Max Verstappen βεβαίως γνωρίζει ότι φέτος η Ferrari είναι σοβαρός αντίπαλος. Δεν θα είναι εύκολο το προσπέρασμα ιδίως όταν ότι σχηματισθεί το τρενάκι. Απλά πιέζοντας τον Leclerc πιστεύει ότι θα πετύχει αυτό που έχει στο μυαλό του.

Η Mercedes τηρεί σιγή ισχύος. Ο Hamilton είναι προβληματισμένος. Ποιος φταίει όμως που δεν κατάφερε να μπει ούτε στην πρώτη τριάδα. O ίδιος; Το μονοθέσιό του; Η η αλλαγή των ελαστικών που ακόμη δεν έχει εξοικειωθεί. Επειδή ο Hamilton είναι από τους καλύτερους επαγγελματίες στο χώρο της F1 θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τα τρωτά σημεία των αντιπάλων του.

Η σειρά εκκίνησης στην πρώτη δεκάδα

Δύο ακόμη επισημάνσεις για το σημερινό αγώνα είναι οι χρόνοι του άλλοτε «ομόσταυλου» του Hamilton.Ο Bottas δεν είναι τυχαίος οδηγός και στο μπάκετ της Alfa Romeo έδειξε ότι θα είναι και φέτος ανάμεσα στους πρωταγωνιστές. Με Alfa Romeo και όχι με την Mercedes. Έχουν μεγάλη διαφορά οι δύο ομάδες.

Η πίστα του Σακχίρ έχει μήκος 5.412 μέτρα και θα χρειασθούν 57 γύροι για να ολοκληρωθεί ο αγώνας. Οι οδηγοί θα καλύψουν συνολικά 308,238 χιλιόμετρα. Είναι ο πρώτος αγώνας της F1 που θα χρησιμοποιηθούν ελαστικά 18 ιντσών. Η Pirelli επέλεξε τις τρεις πιο σκληρές γόμες .Η γόμα C1 θα είναι η P Zero λευκή/σκληρή, η γόμα C2 θα είναι η P Zero κίτρινη/μέση και η γόμα C3 θα είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή.