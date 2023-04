Η Ναόμι Κάμπελ θα πρωταγωνιστήσει στο παγκόσμιο λανσάρισμα της BMW XM

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Η Ναόμι Κάμπελ, μοντέλο, ηθοποιός, πρέσβειρα πολιτισμού και μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στη διεθνή σκηνή της μόδας τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες γίνεται συνδημιουργός στην παγκόσμια επικοινωνία για το λανσάρισμα της BMW XM.

Το σλόγκαν είναι γνωστό: «Dare to be You» ( Τόλμησε να είσαι εσύ). Και το μήνυμα εστιάζει σε μία νέα διάσταση αυτοπεποίθησης, εκφραστικού lifestyle και εξασφαλισμένης εξατομίκευσης. Η πρώτη BMW XM δεν κάνει μόνο μια προκλητική σχεδιαστική δήλωση, αλλά είναι ταυτόχρονα πρωτοπόρος της μέγιστης απόδοσης συνδυαστικά με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης.

Η Ναόμι Κάμπελ, διαχρονικό είδωλο και αφοσιωμένη υπέρμαχος της κοινωνικής αλλαγής, ανήκει στην ελίτ των σταρ της πασαρέλας για τους οποίους επινοήθηκε ο όρος supermodel. Γεννημένη στη Βρετανία από Τζαμαϊκανούς γονείς, αξιοποιεί την παρουσία της σε διεθνείς επιδείξεις και υποστηρίζει την ποικιλομορφία στο χώρο της μόδας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εξακολουθεί να θεωρείται πρωτοπόρος για την επόμενη γενιά αναδυόμενων ταλέντων στη δημιουργική σκηνή και τη μόδα.

Παράλληλα με την καριέρα της στις πασαρέλες υψηλής ραπτικής, η Ναόμι Κάμπελ είναι εδώ και καιρό επιτυχημένη ως ηθοποιός, σχεδιάστρια και επιχειρηματίας. Υποστηρίζει κατά καιρούς διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της UNESCO αλλά και της νέας πρωτοβουλίας EMERGE που στόχο έχει την προώθηση των δημιουργικών ταλέντων του αύριο. Η Ναόμι το 2022 επικεντρώθηκε κυρίως στην επόμενη γενιά ταλέντων στο χώρο του πολιτισμού στην αφρικανική ήπειρο.

Ο Jens Thiemer, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Πελατών και Μάρκας BMW αναφέρθηκε στη συνεργασία της BMW με το είδωλο της μόδας.

«Η Ναόμι Κάμπελ είναι μια γυναίκα που ακολουθεί το δικό της δρόμο με αποφασιστικότητα και εκτός από μοναδικό supermodel έχει εξελιχθεί και σε μια συναρπαστική προσωπικότητα. Λίγοι άνθρωποι μπορούν να ταυτιστούν με το σλόγκαν 'Dare to be You' τόσο πολύ όσο εκείνη».

Για τη συνεργασία της με την BMW η Ναόμι Κάμπελ είπε:

«Το σλόγκαν της BMW M ‘Τόλμησε να είσαι εσύ’ με προσέλκυσε αμέσως γιατί περιγράφει ακριβώς τη στάση αυτοπεποίθησης που είναι απαραίτητη για την πρόοδο και τη θετική αλλαγή».

Με την ισχυρή της αίσθηση όσον αφορά την αισθητική και το ντιζάιν, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στα προσεχή projects. Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας, ένα μοναδικό μοντέλο της BMW XM, σχεδιασμένο από την ίδια, θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του 2023.

Η νέα BMW XM (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 1,7 – 1,6 lit/100 km, συνδυασμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 34,5 – 33,0 kWh/100 km, συνδυασμένες εκπομπές CO2 : 39 - 35 g/km σύμφωνα με το WLTP, δεδομένα NEDC: - ) είναι το πρώτο αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων με σύστημα κίνησης M HYBRID.

Η BMW XM θα κάνει το ντεμπούτο της στις παγκόσμιες αγορές αυτοκινήτου την άνοιξη του 2023 και αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση τόσο με την εκφραστική σχεδίαση και το δυναμικό χαρακτήρα στο εσωτερικό της με το M Lounge στο πίσω μέρος, όσο και με τις εκπληκτικές επιδόσεις της. Η BMW M GmbH συνδυάζει μια συναρπαστική φιλοσοφία οχήματος με πρωτοποριακή τεχνολογία κίνησης με το ανεξάρτητα εξελιγμένο SAV, που διατίθεται αποκλειστικά ως μοντέλο BMW M.

Το σύστημα M HYBRID της BMW XM, που προέρχεται από τους αγώνες αντοχής και χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε μοντέλο παραγωγής, αποδίδει ισχύ 480 kW/653 hp. Ως ειδικό μοντέλο BMW XM Label Red (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 1,7 - 1,6 lit/100 km, συνδυασμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 34,5 - 33,0 kWh/100 χλμ: 39 - 35 g/km σύμφωνα με το WLTP) και με μέγιστη ισχύ 550 kW/748 hp, θα γίνει μάλιστα το ισχυρότερο όχημα ευρείας παραγωγής που έχει εγκριθεί ποτέ για χρήση στο δρόμο στην 50χρονη ιστορία της BMW M GmbH, από το φθινόπωρο του 2023.