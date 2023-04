Εντυπωσιάζει ο εξοπλισμός στις νέες εκδόσεις του Citroen C3 - Επωφελούνται από το πρόγραμμα απόσυρσης

Το Citroen C3 δεν είναι τυχαία ένα από τα best seller μικρά μοντέλα της αγοράς. Έχει καταφέρει να βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στην οικονομία καυσίμου, την ευρυχωρία και φυσικά την άνεση. Αν και ανήκει στην κατηγορία B Segment, είναι από τα λίγα μοντέλα που μπορούν να σηκώσουν μέχρι και τα οικογενειακά βάρη, ενώ χάρη στην αυξημένη απόσταση από το έδαφος και την υψηλή θέση οδήγησης, είναι από τα πιο ευκολοδήγητα μοντέλα της αγοράς.

Η πιο άνετη οδήγηση

Σημαντικό κομμάτι στο θέμα της άνεσης είναι τα καθίσματα Advanced Comfort (ιδανικά για την οσφυϊκή υποστήριξη), τα 12 συστήματα υποβοήθησης του οδηγού που διευκολύνουν την καθημερινότητα μαζί με τις νέες υπηρεσίες συνδεσιμότητας (Connect Assist, Connect Nav και Connect Play). Το C3 είναι το μοντέλο που θα κινηθεί με την ίδια άνεση τόσο εντός όσο και εκτός πόλης, ενώ πλέον παρουσιάζει τις 3 νέες ειδικές εκδόσεις του που συνοδεύονται από αναβαθμισμένο βασικό εξοπλισμό. Ο λόγος για τις: YOU!, C-Series, Shine&Elle.

To Citroën C3 διαθέτει λοιπόν μία ολοκαίνουργια, νεανική και φρέσκια γκάμα με ξεχωριστές εκδόσεις και εξοπλισμό που συγκεντρώνει και αναδεικνύει όλα τα δυνατά σημεία του μοντέλου, εστιάζοντας ανάλογα με την έκδοση, στους παρακάτω τομείς:

• Εξατομίκευση και Μοναδικό Στυλ: Οροφή Bi-Ton, Color Pack, Airbump®, Αυτοκόλλητα θυρών και οροφής, Φιμέ τζάμια, Ζάντες αλουμινίου

• Άνεση: Καθίσματα Advanced Comfort, Δερμάτινο τιμόνι, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες, Σύστημα KeylessAccess&Go

• Τεχνολογία: Σύστημα Πλοήγησης, 3 χρόνια δωρεάν Συνδεδεμένες Υπηρεσίες, Κάμερα Οπισθοπορείας

• Νέος αναβαθμισμένος κινητήρας πετρελαίου 1.5 BlueHDi 100, προδιαγραφών Euro 6.4



Έκδοση YOU!

Η ειδική έκδοση YOU! ανταποκρίνεται στις ανάγκες του αγοραστικού κοινού το οποίο αναζήτα ένα αυτοκίνητο προσιτό και πρακτικό, προσφέροντας όλον τον απαραίτητο βασικό εξοπλισμό (π.χ. οθόνη αφής, ηλεκτρικές ευκολίες) και ταυτόχρονα μοναδικό στυλ και εμφάνιση χάρη στις προστατευτικές επενδύσεις στα μαρσπιέ και τα τόξα των θόλων, στην οροφή bi-ton και τους καθρέπτες σε λευκό χρώμα και το αποκλειστικό λογότυπο You! στα πλαϊνά του αμαξώματος.

Έκδοση: C-Series

Η ειδική έκδοση C-Series, εκφράζει όλες τις αξίες της μάρκας όπως τα εξαιρετικά επίπεδα άνεσης και τον αναμφισβήτητα ξεχωριστό χαρακτήρα των μοντέλων της. Η ειδική αυτή έκδοση πραγματικά ξεχωρίζει χάρη στην οροφή bi-ton, το αποκλειστικό διακοσμητικό Color Pack. Ταυτόχρονα προσφέρει πλήρη βασικό εξοπλισμό που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει αυτόματο κλιματισμό, δερμάτινο τιμόνι, φιμέ τζάμια, τα καινοτόμα καθίσματα Advanced Comfort και ζάντες αλουμινίου 16”.

Έκδοση: Shine

Η έκδοση Shine, εκτός των ανεξάντλητων επιλογών εξατομίκευσης, διαθέτει κορυφαίο βασικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει Σύστημα Connected Navigation, δωρεάν Υπηρεσίες Online Συνδεσιμότητας για 3 έτη, κάμερα οπισθοπορείας, καθίσματα Advanced Comfort και ζάντες αλουμινίου 17”.

Έκδοση: Elle

Η μοντέρνα και κομψή ειδική έκδοση Elle, είναι πραγματικά ξεχωριστή: υπογραφή ELLE, αποκλειστικό Color Pack, οροφή bi-ton, καθίσματα Advanced Comfort με επένδυση Alcantara/Δερματίνη, και επιπλέον κορυφαίος βασικός εξοπλισμός όπως Σύστημα Connected Navigation, δωρεάν Υπηρεσίες Online Συνδεσιμότητας για 3 έτη, σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, κάμερα οπισθοπορείας και ζάντες αλουμινίου 17”.

Οι νέες εκδόσεις του C3, γίνονται ακόμη πιο ελκυστικές, με το προνομιακό πρόγραμμα απόσυρσης από τη Citroën, το οποίο δίνει μεγαλύτερη αξία στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητό σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το Επίσημο Δίκτυο Διανομέων Citroën ή την επίσημη ιστοσελίδα της Citroën, www.citroen.gr.