Τη δική του απάντηση δίνει μιλώντας στη «Ζούγκλα» ο πρόεδρος Καλλιστείων GS Hellas, Γιώργος Κούβαρης, αναφορικά με όσα του καταλογίζονται, σχετικά με το ποσό των 41.200 € που φέρεται να πήρε από γυναίκα επιχειρηματία και να μην τα επέστρεψε ποτέ.

Ο ίδιος, επίσης, προαναγγέλλει ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της καταγγέλουσας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, γνωστή Ελληνίδα επιχειρηματίας υποστήριξε ότι είχε δανείσει στον Γιώργο Κούβαρη, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2025, μέσω λογαριασμού συνεργάτη του, το ποσό των 38.000 ευρώ σε δόσεις, για διευκόλυνση της διεξαγωγής του περσινού θεσμού, με τον όρο να επιστραφούν έως και τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των Καλλιστείων φέρεται να έλαβε ακόμη το ποσό των 3.200 ευρώ, για εισιτήριο του ταξιδιού για τον τελικό του Miss Universe στην Ταϊλάνδη, τον Νοέμβριο του 2025.

Η απάντηση του προέδρου των Καλλιστείων GS Hellas στη «Ζούγκλα»

Ο Γιώργος Κούβαρης ξεκαθάρισε τη θέση της διοργάνωσης σχετικά με τις φήμες περί δανεισμού, χαρακτηρίζοντας τους σχετικούς ισχυρισμούς παντελώς ανυπόστατους και συκοφαντικούς. Όπως επισημαίνει, η εμπλεκόμενη πλευρά εισήλθε στον κύκλο της εταιρείας μέσω έμπιστου διαμεσολαβητή, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον προκειμένου να αποκτήσει μετοχικό ποσοστό και μέρος των πνευματικών δικαιωμάτων των καλλιστείων, βάσει σχετικής συμφωνίας.

Αναφορικά με το οικονομικό σκέλος, απορρίπτει κατηγορηματικά το αναφερόμενο ποσό των 41.200 ευρώ. Όπως διευκρινίζει στη «Ζούγκλα» ο πρόεδρος των Καλλιστείων GS Hellas, η πραγματική καταβολή ανήλθε στις 17.000 ευρώ, κάτι που αποδεικνύεται από τα τραπεζικά παραστατικά, όπου ως αιτιολογία αναγράφεται η αγορά μετοχών του διαγωνισμού.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η άλλη πλευρά αξιοποίησε τη δημοσιότητα της διοργάνωσης για την προσωπική και επαγγελματική της προβολή.

Όπως επισημαίνει ο Γιώργος Κούβαρης, στο πλαίσιο των συμφωνηθέντων, η επιχειρηματίας συμμετείχε στην αποστολή του διαγωνισμού «Miss Universe» στη Γαλλία, όπου και προωθήθηκε δημόσια με τον ρόλο της αντιπροέδρου. Ωστόσο, στη συνέχεια αποφάσισε να αποχωρήσει οικειοθελώς χωρίς εξηγήσεις. Απορρίπτει, επίσης, τον ισχυρισμό της περί δανείου, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν ανεξόφλητες οικονομικές υποχρεώσεις προς τη διοργάνωση.

Τέλος ξεκαθάρισε η υπόθεση πρόκειται να λάβει τη νομική οδό. Ήδη δρομολογούνται νομικές ενέργειες και αγωγές κατά της καταγγέλλουσας, τόσο για συκοφαντική δυσφήμιση όσο και για την διεκδίκηση των χρηματικών ποσών που οφείλονται βάσει της αρχικής συμφωνίας.

Ακολουθούν όλα όσα είπε στη «Ζούγκλα» ο Γιώργος Κούβαρης: