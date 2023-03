Καρκίνος του μαστού: Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για συμπληρωματικές θεραπείες αντιμετώπισης του πόνου

Κάτια Βήχα

Οι γιατροί θα πρέπει να συστήνουν θεραπείες βελονισμού για την ανακούφιση του πόνου στις αρθρώσεις στις γυναίκες που λαμβάνουν αναστολέα αρωματάσης για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού, σύμφωνα με νέες οδηγίες από την Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας(ASCO) και την Εταιρεία Ολιστικής Ογκολογίας (SIO -Society for IntegrativeOncology)

Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση του πόνου σε διάφορες μορφές καρκίνου δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of ClinicalOncology.

Οι θεραπείες αυτές χρησιμοποιούνται ως συμπλήρωμα ή προσθήκη σε συμβατικές θεραπείες για τον καρκίνο του μαστού όπως η χειρουργική επέμβαση, η χημειοθεραπεία, η ακτινοθεραπεία, η ορμονική θεραπεία και η ανοσοθεραπεία.



Ο πόνος στον καρκίνο του μαστού

Πάρα πολλές γυναίκες που έχουν καρκίνο του μαστού αναφέρουν ότι πονούν εξαιτίας φλεγμονής ή βλάβης σε νεύρα, ιστούς και άλλα τμήματα του οργανισμού. Όταν υπάρχουν μεταστάσεις στα οστά ή άλλα όργανα ο πόνος γίνεται αισθητόςσε απομακρυσμένα σημεία.

Κάποιες θεραπείες για τον καρκίνο του μαστού μπορούν επίσης να προκαλέσουν πόνο, συμπεριλαμβανομένης της χειρουργικής επέμβασης, της ακτινοθεραπείας, της χημειοθεραπείας, της ανοσοθεραπείας και της ορμονικής θεραπείας.

Τα φάρμακα ορμονικής θεραπείας (αναστολείς αρωματάσης) που χορηγούνται για τη θεραπεία του θετικού σε ορμονικούς υποδοχείς καρκίνου του μαστού, είναι γνωστό ότι προκαλούν πόνο στα οστά και στις αρθρώσεις.

Η ASCO και η SIO ένωσαν τις δυνάμεις τους και εξέδωσαν τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες για να βοηθήσουν τους γιατρούς να χρησιμοποιούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα συμπληρωματικές θεραπείες για τη θεραπεία του καρκινικού πόνου.



Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες

Σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες, οι γιατροί μπορούν να συστήνουν:

• βελονισμό σε γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού και πονούν στις αρθρώσεις επειδή παίρνουν αναστολέα αρωματάσης.

• γιόγκα σε γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού και πονούν στις αρθρώσεις επειδή λαμβάνουν έναν αναστολέα αρωματάσης.

• βελονισμό σε ασθενείςπου πονούν στους μυς, στα οστά και στις αρθρώσεις εξαιτίας του καρκίνου.

• ρεφλεξολογία ή βελονισμό σε ασθενείς που πονούν την περίοδο που κάνουν systemictherapy(συστηματική θεραπεία) για τον καρκίνο, όπως χημειοθεραπεία, ορμονική θεραπεία,ανοσοθεραπεία, που επηρεάζουν ολόκληρο το σώμα περνώντας από την κυκλοφορία του αίματος.

• μασάζ σεασθενείς που έχουν χρόνιο πόνο αφού ολοκληρώσουν τη θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού.

• Χάθα γιόγκα σε ασθενείςπου νιώθουν πόνο μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας για τον καρκίνο του μαστού ή της κεφαλής και του τραχήλου.

• καθοδηγούμενη νοερή απεικόνιση με προοδευτική μυϊκή χαλάρωση σεασθενείς που νιώθουν γενικευμένο πόνο λόγω θεραπείας για τον καρκίνο.

•ρεφλεξολογία ή βελονισμό σε ασθενείς που εμφανίζουν περιφερική νευροπάθεια που σχετίζεται με τη θεραπεία του καρκίνου.

• ύπνωση σεασθενείςπου νιώθουν πόνο κατά τη διάρκεια της θεραπείας του καρκίνου ή κατά τη διάρκεια διαγνωστικών διαδικασιών, όπως η βιοψία.

• βελονισμό (acupunctureoracupressure)σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση για καρκίνο ή άλλες διαδικασίες, όπως βιοψία μυελού των οστών.

• μουσικοθεραπεία σε ασθενείς που νιώθουν πόνο μετά από χειρουργική επέμβαση για τον καρκίνο.

•μασάζσεγυναίκεςσεπαρηγορικήθεραπείαπουυποφέρουναπόπόνο(to people in palliative or hospice care who are in pain.)

https://www.breastcancer.org/research-news/new-complementary-therapy-guidelines-for-cancer-pain-from-asco-sio