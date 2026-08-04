Σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή καταδικάστηκε άνδρας, ο οποίος συνελήφθη στις 23 Ιουλίου στην παραλία της Νέας Αγχιάλου Βόλου, όταν έπιασε από την μέση μία 15χρονη με την πρόφαση ότι ήθελε να τη βοηθήσει να πιαστεί από το μονόζυγο, στο οποίο προσπαθούσε να ανέβει.

Στο δικαστήριο κατέθεσε ο ναυαγοσώστης που βρισκόταν εκείνη την ώρα στην παραλία. Όπως ανέφερε, παρατηρώντας τον χώρο είδε την 15χρονη να προσπαθεί να πιαστεί από το μονόζυγο χωρίς να τα καταφέρνει. Τότε, σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο κατηγορούμενος, που βρισκόταν λίγα μέτρα μακριά, σηκώθηκε απότομα και κατευθύνθηκε προς το μέρος της λέγοντάς της: «Κάτσε βρε να σε βοηθήσω εγώ».

Ο ναυαγοσώστης κατέθεσε ότι η 15χρονη του απάντησε αμέσως «όχι, όχι, ευχαριστώ», ωστόσο εκείνος συνέχισε να πλησιάζει. Σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, την έπιασε από τη μέση και το πάνω μέρος της λεκάνης, προσπαθώντας να τη σηκώσει ώστε να φτάσει το μονόζυγο.

Βλέποντας το περιστατικό, ο ναυαγοσώστης έτρεξε προς το σημείο, απομάκρυνε την 15χρονη από τον άνδρα και του ζήτησε να φύγει. Όπως κατέθεσε, ο κατηγορούμενος αντέδρασε έντονα, άρχισε να τον βρίζει και να τον απειλεί λέγοντάς του χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, ότι «αν σου δώσω μία κλωτσιά, θα σε στείλω στην Εύβοια», ενώ μάλιστα τον κλώτσησε στο πόδι, προκαλώντας του μελανιές.

Λίγη ώρα αργότερα, ο άνδρας αποχώρησε από την παραλία, ενώ ο ναυαγοσώστης κάλεσε την Αστυνομία για να καταγγείλει το περιστατικό. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν άμεσα αναζητήσεις και τον εντόπισαν λίγο αργότερα στην περιοχή.

Τι ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος

Απολογούμενος, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως κάθε πρωί, μετά το τέλος της νυχτερινής βάρδιάς του, πηγαίνει στο συγκεκριμένο σημείο της παραλίας με μία πετσέτα, έναν καφέ και ένα ραδιόφωνο, όπου παραμένει μέχρι το μεσημέρι, οπότε επιστρέφει στο τροχόσπιτο στο οποίο διαμένει για να κοιμηθεί.

Υποστήριξε ακόμη ότι είναι γνωστός στη Νέα Αγχίαλο εδώ και περίπου 20 χρόνια και ιδιαίτερα στα παιδιά που συχνάζουν στην παραλία, τα οποία, όπως είπε, τον χαιρετούν και πολλές φορές κάθονται κοντά του και εκείνος τους διηγείται ιστορίες.

Όπως ανέφερε στο δικαστήριο, δεν είχε κανέναν λόγο να αγγίξει τη 15χρονη με ανάρμοστο τρόπο και πως το μόνο που ήθελε ήταν να τη βοηθήσει να πιαστεί από το μονόζυγο, καθώς ήταν το μοναδικό παιδί από την παρέα της που δεν μπορούσε να φτάσει. Ολοκληρώνοντας, παραδέχθηκε πως ήταν λάθος που προσέτρεξε να την βοηθήσει και την πιάσει χωρίς πρώτα να την ρωτήσει, ισχυρίστηκε όμως ότι, όταν της φώναξε πως πηγαίνει να την βοηθήσει, εκείνη δεν το αρνήθηκε.

Άλλη μάρτυρας, η οποία βρισκόταν λίγα μέτρα μακριά, κατέθεσε πως πράγματι, από μία παρέα επτά ή οκτώ παιδιών, η 15χρονη ήταν η μόνη που δεν κατάφερνε να πιαστεί από το μονόζυγο, ενώ ο κατηγορούμενος βρισκόταν καθισμένος λίγο πιο δίπλα με τα πράγματά του.

Η ίδια ανέφερε ότι δεν άκουσε την ανήλικη να λέει πως δεν ήθελε βοήθεια, ούτε την είδε να αντιδρά ή να προσπαθεί να απομακρυνθεί από τον κατηγορούμενο. Όπως κατέθεσε, λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο ο ναυαγοσώστης, ο οποίος άρπαξε την 15χρονη και την απομάκρυνε βίαια από τον άνδρα.

Στην εκδίκαση της υπόθεσης λήφθηκε υπόψη η κατάθεση που έδωσε η 15χρονη στις Αρχές μετά το περιστατικό, στην οποία φέρεται να ανέφερε πως, του είπε ότι δεν ήθελε να την βοηθήσει και πως, μετά το περιστατικό, η 15χρονη ακολούθησε τον ναυαγοσώστη και κάλεσαν μαζί τις Αρχές.

Η Εισαγγελέας της έδρας αγόρευσε πως, ο κατηγορούμενος «προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα», καθώς θεώρησε αυτοβούλως και μονομερώς, χωρίς να ρωτήσει ή να αποσπάσει έστω ένα νεύμα έγκρισης, να προσεγγίσει ένα κορίτσι που γνώριζε ότι ήταν ανήλικο και να το πιάσει από την μέση. Όπως είπε, αυτό συνιστά μία γενετήσια χειρονομία, για την οποία ο κατηγορούμενος μέχρι και την δεδομένη στιγμή που διεξαγόταν η δίκη δεν είχε ζητήσει συγνώμη, ζητώντας την ενοχή του.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, εξύβριση και όλως ελαφρά σωματική βλάβης και καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 8 μηνών με αναστολή.

Παράληλλα με την ποινή, η Εισαγγελέας ζήτησε να διαβιβαστούν τα έγγραφα της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου, προκειμένου να εξεταστεί αν προκύπτουν άλλες αξιόποινες πράξεις.

Πηγή: gegonota.news