Η Παραλία Ναυάγιο αποτελεί αναμφισβήτητα το πιο εμβληματικό αξιοθέατο της Ζακύνθου και μία από τις πιο φωτογραφημένες παραλίες στον κόσμο. Με τα καταγάλανα νερά, τους επιβλητικούς λευκούς ασβεστολιθικούς βράχους και το διάσημο σκουριασμένο ναυάγιο που δεσπόζει στη χρυσή αμμουδιά, το τοπίο μοιάζει βγαλμένο από καρτ ποστάλ.

Κάθε χρόνο, χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη ταξιδεύουν στο νησί για να θαυμάσουν από κοντά αυτό το μοναδικό φυσικό τοπίο, το οποίο έχει γίνει σύμβολο του ελληνικού καλοκαιριού.

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