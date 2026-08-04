Φωτογραφικό ντοκουμέντο, που φέρνει στο φως τις στιγμές αμέσως μετά την πτώση και την ολοσχερή καταστροφή του δεύτερου ελικοπτέρου στην περιοχή της Ψάθας, είδαν το φως της δημοσιότητας.

Στο οπτικό υλικό, που μετέδωσε η ΕΡΤ, αποτυπώνονται τα συντρίμμια του αεροσκάφους, το οποίο παραδόθηκε στις φλόγες δευτερόλεπτα μετά την πρόσκρουσή του στο έδαφος.

Πώς αποφεύχθηκε επιπλέον τραγωδία – Η σωτήρια έξοδος

Μέσα από το συγκεκριμένο ελικόπτερο κατάφεραν να βγουν ζωντανοί ο Βρετανός κυβερνήτης και ο Έλληνας συντονιστής-μεταφραστής. Οι δύο άνδρες επέδειξαν ταχύτατα ανακλαστικά, εγκαταλείποντας το κόκπιτ οριακά πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, φέροντας ελαφρά ορθοπεδικά τραύματα.

Η πολύνεκρη αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε στις 2 Αυγούστου 2026, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων κατάσβεσης στη φωτιά της Αττικής.

Δύο ελικόπτερα τύπου Bell (AB-214 ST) συγκρούστηκαν στον αέρα, με αποτέλεσμα την πτώση τους. Από το πρώτο ελικόπτερο έχασαν τη ζωή τους ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής της επιχείρησης.

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των πραγματογνωμόνων

Οι αρμόδιες Αρχές και οι εμπειρογνώμονες διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων έχουν ήδη συγκεντρώσει τα πρώτα ευρήματα από το σημείο.

Οι έρευνες στρέφονται στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών και των αιτίων που οδήγησαν στη μοιραία εναέρια σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών.