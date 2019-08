Θρίλερ με το Grace 1 που κατευθύνεται στην Καλαμάτα

Αυστηρές προειδοποιήσεις προς όποιον παρέχει βοήθεια προς το ιρανικό δεξαμενόπλοιο που κατευθύνεται στην Καλαμάτα απευθύνουν οι ΗΠΑ.

Σημειώνεται πως αρχές του Γιβραλτάρ, υποστηριζόμενες από βρετανικές δυνάμεις, κατάσχεσαν το πετρελαιοφόρο πλοίο Crace 1 στις 4 Ιουλίου, υπό την υποψία μεταφοράς πετρελαίου στη Συρία, παραβιάζοντας τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ προειδοποίησε την Αθήνα ότι οποιαδήποτε βοήθεια προς το ιρανικό tanker Grace 1 κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς τη Συρία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκρατική οργάνωση.

Το ιρανικό τάνκερ απέπλευσε από το Γιβραλτάρ το βράδυ της Κυριακής, έπειτα από 46 ημέρες παραμονής στην περιοχή.

....and there she goes! After 46 days in Gibraltar Waters sparking an international incident with Iran, the Adrian Darya, formerly the Grace 1, is leaving... pic.twitter.com/IdxWFgVBwm — GBC News (@GBCNewsroom) August 18, 2019

​Από τον Αύγουστο του 2018, οι ΗΠΑ επέβαλαν ολοένα και αυστηρότερες κυρώσεις στους αγοραστές ιρανικού πετρελαίου, σύμφωνα με την πάγια θέση τους ότι η Τεχεράνη είχε παραβιάσει την πυρηνική συμφωνία του 2015 που προέβλεπε τον περιορισμό αυτών των κυρώσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη για παραβίαση της συμφωνίας, ισχυριζόμενος πως το Ιράνκινούνταν μυστικά προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων.

We're going to call it a night for now and check back again in a few hours. The vessel has shifted its course again back to 62 degrees. Thank you for tuning in! Good night! pic.twitter.com/9a4HeVVrpC — TankerTrackers.com, Inc.⚓️🛢 (@TankerTrackers) August 19, 2019

Good morning!



As of 4 hours ago, the ADRIAN DARYA 1 has been heading east to KALAMATA, GREECE. That is her destination for the time being. #OOTT pic.twitter.com/chAGD4M0SO — TankerTrackers.com, Inc.⚓️🛢 (@TankerTrackers) August 19, 2019

​Τον Απρίλιο του 2019, η Ουάσινγκτον πήγε ένα βήμα παραπέρα και κήρυξε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ως μια τρομοκρατική ομάδα και ως εκ τούτου, την ιρανική κυβέρνηση ως χορηγό της τρομοκρατίας.

Η κίνηση προκάλεσε αμηχανία στους διεθνείς παρατηρητές, αλλά Αμερικανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι το IRGC είναι υπεύθυνο για τις επιθέσεις στις δυνάμεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους σε όλη την περιοχή, από τη Συρία στο Ιράκ και την Υεμένη.

Πηγή: sputniknews.gr

Διαβάστε επίσης: Στην Καλαμάτα κατευθύνεται το ιρανικό δεξαμενόπλοιο