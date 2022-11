Ένοπλες Δυνάμεις: Συμμετοχή στην διακρατική άσκηση «Advanced Tactical Leadership Course No 32 UAE» στο Αμπού Ντάμπι

Στη διακρατική συνεκπαίδευση «Advanced Tactical Leadership Course No 32 UAE», η οποία διεξήχθη από 10 Οκτωβρίου έως 25 Νοεμβρίου, στο «Air Warfare and Missile Air Defense Centre» στην αεροπορική βάση στην περιοχή Al Dhafra του Abu Dhabi των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), συμμετείχαν οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Όπως ανακοινώθηκε την Κυριακή, η εκπαίδευση διοργανώνεται από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΑΕ από το 2004 και εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του «Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας - ΗΑΕ» για το 2022. Συνεισφέρει, προστίθεται στην ανακοίνωση, στην ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της μαχητικής ικανότητας, της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας των συμμετεχόντων σε διμερές και πολυμερές πλαίσιο.

Η «ATCL Nο 32 UAE» είναι τύπου LIVEX - COURSES με πολλές ομοιότητες με το Tactical Leader Program του ΝΑΤΟ. Σε αυτή, συμμετέχουν μαχητικά αεροσκάφη των Πολεμικών Αεροποριών της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, των ΗΑΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, της Ινδίας, του Σουλτανάτου του Ομάν και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, με σκοπό την εκπαίδευση Αρχηγών Αποστολής μεγάλων σχηματισμών Αεροσκαφών (Composite Air Operations - COMAO) στην ανάπτυξη και στην βελτίωση τακτικών κατά την εναέρια μάχη.

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν με τρία μαχητικά Μ2000-5 της Πολεμικής Αεροπορίας και προσωπικό υποστήριξης από την 114 Πτέρυγα Μάχης σε σύνθετα επιχειρησιακά σενάρια διαρκώς αυξανόμενης δυσκολίας και πολυπλοκότητας, που κάλυψαν όλο το φάσμα των αεροπορικών επιχειρήσεων και πολλαπλών απειλών.

Συγκεκριμένα, συμμετείχαν σε επιθέσεις επιφανείας (Surface Attack), αμυντικές αεροπορικές επιχειρήσεις αντεπίθεσης (Defensive Counter Air), στοχοποίηση χρονοευαίσθητων στόχων (Time Sensitive Targeting) καθώς και έρευνα και διάσωση μάχης (Combat Search and Rescue).