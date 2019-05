To video από τον βανδαλισμό στο σπίτι του Αμερικανού πρέσβη

Ρεπορτάζ: Παναγιώτης Βλαχουτσάκος

Video-Φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Στόχος μελών της συλλογικότητας «Ρουβίκωνας» έγινε στις 04.00 τα ξημερώματα το σπίτι του Αμερικανού πρέσβη Τζέφρι Πάιατ, που βρίσκεται δίπλα στην πρεσβεία των ΗΠΑ, στους Αμπελοκήπους, με αφορμή την άρνηση χορήγησης άδειας στον Δημήτρη Κουφοντίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 10 άτομα, τα οποία επέβαιναν σε πέντε δίκυκλα, πέταξαν μπογιές και ένα καπνογόνο και αμέσως μετά έγιναν καπνός. Οι Αρχές προχώρησαν σε εννέα προσαγωγές.

Ο «Ρουβίκωνας» αναφέρει για το περιστατικό

Ο κομμουνιστής επαναστάτης Δ.Κουφοντίνας βρίσκεται για ακόμα μια φορά σε απεργία πείνας απο 2 Μαίου

προκειμένου να του χορηγηθεί η έβδομη κατα σειρά άδεια που δικαιούται και να αρθεί η φασιστική διάταξη του εισαγγελικού βέτο.



Οι άδειες των κρατουμένων είναι κατάκτηση κερδισμένη με αίμα δεν είναι παραχώρηση ούτε ευεργέτημα.

Η απαίτηση για δηλώσεις μετανοίας είναι ο εκβιασμός που χρησιμοποιεί η αστική εξουσία για να ταπεινώσει τους πολιτικούς της αντιπάλους.

Η άρνηση της αποκήρυξης των ιδεών του και η απεργία πείνας ως ύστατο μέσο αγώνα που θέτει σε κίνδυνο την ζωή του Δ. Κουφοντίνα είναι ένδειξη πολιτικής συνέπειας και αξιοπρέπειας.

Οι πιέσεις απο την Αμερικάνικη πρεσβεία και τον εγχώριο συρφετό της πολιτικής σκηνής δεν περνάνε.

Ο ανυποχώρητος αγώνας του Κουφοντίνα είναι αγώνας ενάντια στον σωφρονιστικό ολοκληρωτισμό και αφορά το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας.



ΑΔΕΙΑ ΤΩΡΑ ΣΤΟΝ ΑΠΕΡΓΟ ΠΕΙΝΑΣ ΑΠΟ 2/5 ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑ

ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΒΕΤΟ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ , ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ

Να σημειωθεί πως άγνωστοι είχαν ρίξει καπνογόνο πριν από περίπου τρεις μήνες στην αμερικανική πρεσβεία, στην είσοδο του γκαράζ, ενώ το σπίτι του πρέσβη γίνεται στόχος επίθεσης για τρίτη φορά.

«Πρόκειται για παιδαριώδη βανδαλισμό»

Ο Αμερικανός πρέσβης χαρακτήρισε την επίθεση στο σπίτι του «παιδαριώδη βανδαλισμό».

«Καλημέρα, σήμερα ξύπνησα με έναν παιδαριώδη βανδαλισμό έξω από το σπίτι μου και θα συνεχίσω να εργάζομαι με τις ελληνικές αρχές για να τιμωρηθούν οι ένοχοι σύμφωνα με τον νόμο. Η καταστροφή της ιδιοκτησίας δεν είναι ειρηνική διαμαρτυρία» έγραψε χαρακτηριστικά ο Τζέφρι Πάιατ στον λογαριασμό του στο Twitter.

