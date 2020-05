Ισραηλινά drones στην επιτήρηση των ελληνικών συνόρων

Συμφωνία για την ενοικίαση ισραηλινών UAV HERON για χρονικό διάστημα τριών ετών υπογράφτηκε προχθές με το κράτος του Ισραήλ.

Οι συζητήσεις για την ενοικίαση ισραηλινών UAV HERON, είχε ξεκινήσει από την εποχή της υπουργίας Καμμένου και η συμφωνία υπεγράφη τελικά, ψηφιακά λόγω του κορωνοϊού, στις 4 Μαίου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΓΔΑΕΕ, «την 4η Μαΐου 2020, υπογράφηκε αμυντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και του κράτους του Ισραήλ και συγκεκριμένα ανάμεσα στον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, Αντιπτεράρχου (Ι) Θεόδωρου Λάγιου (ε.α). και του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, Υποστράτηγου (ε.α) Udi Adam.

Υπό την κρίση της πανδημίας εξαιτίας του COVID – 19, η συμφωνία υπογράφηκε ψηφιακά».

Το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ κάνει την Τετάρτη ιδιαίτερη αναφορά στη συμφωνία με σχετικό tweet σημειώνοντας πως «οι σημαντικές σχέσεις ασφαλείας Ελλάδας – Ισραήλ επεκτείνονται». Και προσθέτει πως «η πρώτη συμφωνία μεταξύ των υπουργείων άμυνας υπεγράφη: Το Ισραήλ θα ενοικιάσει Heron UAV’s στην Ελλάδα. Το σύστημα θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για την άμυνα των συνόρων (The great security relations between Israel and Greece are expanding. First agreement between IMoD & the Hellenic Ministry of National Defense was signed: Israel will lease IAI Heron UAVs to Greece. The Israeli system will be used primarily for border defense).