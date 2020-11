Όλα τα μέτρα για το lockdown - Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται - Τα νέα πρόστιμα

Σε επιμέρους διευκρινίσεις για τα μέτρα που θα ισχύσουν από αύριο, στο πλαίσιο του γενικού lockdown, προχώρησε σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας στη χώρα.

Σχετικά με τις μετακινήσεις, ο κ. Χαρδαλιάς επανέλαβε ότι καθ' όλο το 24ωρο υπάρχει περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών σε όλη τη χώρα και οι μετακινήσεις επιτρέπονται κατ' εξαίρεση και αυστηρά μόνο για τους εξής λόγους (και μόνο με SMS ή σχετική δήλωση):

- για λόγους εργασίας,

- για λόγους μετάβασης στο σχολείο,

- για λόγους υγείας,

- για λόγους μετάβασης σε εν λειτουργία κατάστημα,

- για λόγους μετάβασης σε δημόσια υπηρεσία ή τράπεζα,

- κίνηση για παροχή βοήθειας ή συνοδεία μαθητή στο σχολείο,

- μετάβαση σε κηδεία ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, καθώς και

- για σωματική άσκηση ή κίνηση για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου ή σίτιση αδέσποτων εντός του δήμου.

«Οι έλεγχοι θα είναι σαρωτικοί και τα πρόστιμα πλέον έχουν διπλασιαστεί»

Ο κ. Χαρδαλιάς απηύθυνε ξανά έκκληση σε όλους τους πολίτες «για λελογισμένη χρήση της κατ' εξαίρεση δυνατότητας μετακίνησης». Όπως είπε, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες και προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο συναθροίσεων, συνιστούν στους πολίτες να μετακινούνται μόνο εάν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. «Οι έλεγχοι θα είναι σαρωτικοί και τα πρόστιμα πλέον έχουν διπλασιαστεί. Δεν δικαιολογείται - ειδικά τις βραδινές ώρες - οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση εκτός για λόγους εργασίας, έκτακτης ανάγκης υγείας, σωματικής άθλησης κοντά στην οικία και κίνηση με κατοικίδιο, επίσης σε κοντινή απόσταση από την οικία», σημείωσε.

Ο κ. Χαρδαλιάς κατέστησε σαφές ότι για τη μετακίνηση των εργαζομένων χρειάζεται το σχετικό έγγραφο από το Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη. Αν για οποιονδήποτε λόγο είτε επειδή υπάρχουν προβλήματα στο σύστημα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν μπορεί να εξασφαλιστεί τότε μπορεί να ισχύσει και η βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου που είναι διαθέσιμη στο forma.gov.gr.

Τι ισχύει για τους νεοσύλλεκτους - Εκτός SMS το κυνήγι και το ψάρεμα

Σχετικά με τους νεοσύλλεκτους της επόμενης εβδομάδας ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι μπορούν κατά τη μετάβασή τους στα σημεία κατάταξης να συνοδεύονται και από τους δύο γονείς τους και μόνο. Κατά τη μετάβαση, θα πρέπει να έχουν μαζί τους το φύλλο πορείας τους. Για την επιστροφή τους, οι γονείς πρέπει να έχουν βεβαίωση που θα χορηγείται από τις πύλες των κέντρων κατάταξης. Και στα 26 κέντρα κατάταξης, όλοι οι νεοσύλλεκτοι θα υποβληθούν σε rapid test αντιγόνου για Covid-19 για επιδημιολογικούς λόγους.

Επιπλέον όπως τόνισε, η μετακίνηση για κυνήγι ή ψάρεμα δεν εμπίπτει σε έναν από τους λόγους προβλεπόμενους κατ' εξαίρεση μετακίνησης και - όπως και άλλες δραστηριότητες ψυχαγωγίας - δεν επιτρέπονται πουθενά σε όλη την επικράτεια. Επομένως, δεν επιτρέπεται το κυνήγι, δεν επιτρέπεται το ψάρεμα σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας.

Τι ισχύει για την είσοδο στη χώρα

Αναφορικά με όσους θέλουν να εισέλθουν στη χώρα, θα πρέπει επίσης να έχουν υποχρεωτικά και αρνητικό τεστ PCR. Πιο συγκεκριμένα, οι επιβάτες των πτήσεων εξωτερικού αλλά και όσοι εισέρχονται από τα χερσαία σύνορα πρέπει να έχουν αρνητικό τεστ PCR που να έχει διεξαχθεί μέχρι 72 ώρες πριν. Απ' όλες τις πύλες εισόδου το τεστ PCR πρέπει να είναι 72 ώρες από την λήψη του σχετικού δείγματος. «Υπήρξε χθες μια αναφορά σε 48ωρο PCR, μετά από σχετική διαβούλευση που έγινε με την ομάδα των επιδημιολόγων αλλά και με τις σχετικές πρεσβείες αποφασίστηκε η είσοδος με PCR και από τα χερσαία και από τα αεροπορικά και από όλα τα σύνορα από όλες τις πύλες εισόδου να είναι με PCR 72 ωρών», υπογράμμισε ενώ σημείωσε ότι ότι υπάρχει μια μεταβατική περίοδος και τα παραπάνω μέτρα ξεκινούν να εφαρμόζονται από την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.

Ακόμη, παραμένει υποχρεωτική η συμπλήρωση της φόρμας PLF και η επίδειξη του QR code για όλους όσους έρχονται από το εξωτερικό, ενώ ξεκινώντας από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου όλοι οι Έλληνες που ταξιδεύουν προς χώρες του εξωτερικού θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα PLF στη σελίδα travel.gov.gr., 24 ώρες πριν το ταξίδι. Στη φόρμα περιλαμβάνονται τα στοιχεία προέλευσης του ταξιδιώτη, τα στοιχεία διαμονής στη χώρα προορισμού καθώς και τα στοιχεία των μελών της οικογένειας που ταξιδεύουν μαζί. Μια φόρμα ανά οικογένεια είναι αρκετή.

Σχετικά με τη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων από αύριο Σάββατο 7 Νοεμβρίου:

- Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα.

- Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα, όπως βιομηχανία, μεταποίηση.

- Επιτρέπονται ενδεικτικά οι παρακάτω δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα:

- Καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, φούρνοι, ιχθυοπωλεία κλπ) λειτουργούν με το κανονικό τους ωράριο.

- Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.

- Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μόνο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών.

- Επιτρέπονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)

- Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ΄ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται μόνον στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην ΚΥΑ. Δεν αποτελούν, δηλαδή, ξεχωριστό λόγο μετακίνησης. Κάποιος δηλαδή προκειμένου να πάρει κάτι δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι του. Αν κάνει χρήση των εξαιρέσεων sms, δηλαδή στο δρόμο προς τη δουλειά ή από τη δουλειά ή πηγαίνοντας για την προμήθεια κάποιου αναγκαίου αγαθού προφανώς μπορεί να κάνει χρήση του take away.

Επιτρέπεται η λειτουργία σε:

- Καθαριστήρια

- Περίπτερα (24ώρο)

- Φαρμακεία

- Πρατήρια καυσίμων

- Υπηρεσίες υγείας, κτηνιατρικών υπηρεσιών

- Pet shops

Τα κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής θα μπορούν να λειτουργήσουν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και Κυριακή 8 Νοεμβρίου, με εξαίρεση τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών που βρίσκονται εδώ και μια σχεδόν εβδομάδα σε καθεστώς αυστηρών μέτρων και ο επιδημιολογικός κύκλος εφαρμογής αυτών των μέτρων δεν πρέπει κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες να σπάσει. Διευκρινίζεται ότι οι πολίτες που θέλουν να επισκεφθούν κομμωτήριο, μπορούν να στείλουν SMS με τον κωδικό 2 για τη μετάβασή τους.

Η λειτουργία των λαϊκών αγορών πραγματοποιείται με την συμμετοχή του 50% των εμπόρων/παραγωγών, σε απόσταση 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων και με αναστολή της δραστηριότητας των βιομηχανικών προϊόντων.

Ανοιχτές παραμένουν, επίσης, οι οικοδομές και τα εργοτάξια.

Την ίδια στιγμή, αναστέλλεται η διενέργεια θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών .

Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία:

- Σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών,

- Σχολών εκπαίδευσης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και οδηγών μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΜΕΕ), καθώς και

- Η λειτουργία Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ με εξαίρεση τον τεχνικό έλεγχο βαρέων οχημάτων.

Να σημειωθεί ότι όλες οι δραστηριότητες για ΑμΕΑ, όπως για παράδειγμα η θεραπευτική κολύμβηση, επιτρέπονται.

Κλειστές για τους πιστούς οι εκκλησίες

Παράλληλα, οι χώροι λατρείας θα είναι κλειστοί για τους πιστούς. Λειτουργίες θα πραγματοποιούνται από τους θρησκευτικούς λειτουργούς χωρίς την παρουσία πιστών. Επιτρέπεται μόνο η τέλεση κηδειών με παρουσία μέχρι 9 ατόμων του στενού συγγενικού περιβάλλοντος.

Μετακινήσεις μαθητών/εκπαιδευτικών

Οι μαθητές που εξυπηρετούνται με ταξί σε μη αστικές περιοχές, για την μετάβαση τους στο σχολείο, επιτρέπεται να μετακινηθούν μέχρι και 4 άτομα (με την χρήση μάσκας) με δήλωση από τον διευθυντή του σχολείου. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών στις ίδιες περιοχές, δηλαδή μη αστικές περιοχές, που εξυπηρετούνται είτε με ταξί είτε με όχημα ενός εκ των εκπαιδευτικών, με παράλληλη δήλωση του διευθυντή του σχολείου.

Χωρίς SMS η μετακίνηση στη Σάμο - Εξαιρέσεις και στην Καρδίτσα

Όσον αφορά τη Σάμο και την Καρδίτσα, περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ισχύουν συγκεκριμένα μέτρα.

Αναλυτικότερα, για τη Σάμο και μόνο δεν ισχύει η υποχρέωση αποστολής SMS για τις μετακινήσεις των πολιτών. Επίσης, τόσο στη Σάμο (χωρίς SMS) όσο και στην Καρδίτσα με χρήση όμως SMS, λόγω ειδικών συνθηκών που επιβάλλουν οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές, κανονικά λειτουργεί τόσο το λιανεμπόριο όσο και το χονδρεμπόριο που σχετίζεται με τις επισκευές κατοικιών, επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Αρμόδιες αρχές για την επιτήρηση των μέτρων είναι η ΕΛΑΣ, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, το Λιμενικό Σώμα, η Δημοτική Αστυνομία και οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες των Περιφερειών.

Σχετικά με τα νέα πρόστιμα

Όσον αφορά τα πρόστιμα ο κ. Χαρδαλιάς γνωστοποίησε ότι στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και τους λοιπούς κανόνες μετακίνησης με SMS, επιβάλλεται πλέον για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ.

Ειδικώς στην περίπτωση που ο εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς βεβαίωσης για τον εργαζόμενο ή τον εαυτό του, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους 500 ευρώ.

Στις επιχειρήσεις και στα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν κατά παράβαση της αναστολής λειτουργίας τους, δηλαδή μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας ή της αναστολής προσέλευσης κοινού, επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, ενώ στα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη λειτουργίας, επιβάλλεται για την ίδια παράβαση διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Για την ενημέρωσή τους, κοινό και επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 1520.

Κλειστές επιχειρήσεις - Εργαζόμενοι σε αναστολή

Για τις κλειστές επιχειρήσεις η πλατφόρμα δήλωσης εργαζομένων σε αναστολή ανοίγει στις 15/11 και κλείνει 24/11 και οι πληρωμές ξεκινούν 27/11 και θα ολοκληρωθούν έως τις 7/12. Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις οι δηλώσεις ξεκινούν κι αυτές στις 15/11 και κλείνουν στις 4/12 και οι πληρωμές θα γίνονται σταδιακά από τις 7/12.

Οι εργαζόμενοι που θα βρίσκονται σε αναστολή θα λαμβάνουν την αποζημίωση των 800 ευρώ, ενώ οι ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ θα λαμβάνουν μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής 1000 ευρώ. Αντίστοιχα ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που κλείνουν με κρατική εντολή θα λάβουν 2000 ευρώ μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής. Σημειώνεται ότι όλοι είναι δικαιούχοι της υποχρεωτικής μείωσης ενοικίου, δηλαδή και πληττόμενοι και εκείνοι που θα κλείσουν με κρατική εντολή.

Επιπλέον μέτρα στα γηροκομεία

Αναφορικά με τις Μονάδες Φιλοξενίας Ηλικιωμένων ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε ότι εξασφάλισαν «ένα επιπλέον μέτρο που στοχεύει στην προστασία των ανθρώπων που φιλοξενούνται εκεί», καθώς όπως τόνισε και η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου «διασφάλισαν την αποστολή rapid test για όλο το προσωπικό σε όλες τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων της χώρας». Σε συνεννόηση με το υπουργείο Υγείας σε κάθε δομή θα αποστέλλεται εβδομαδιαίως αριθμός τεστ αντίστοιχος με τον αριθμό των εργαζομένων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα γίνονται περίπου 25.000 έλεγχοι κάθε μήνα ειδικά στις δομές αυτές. «Με τον εβδομαδιαίο έλεγχο των εργαζομένων διασφαλίζουμε ακόμη περισσότερο τους φιλοξενούμενους ηλικιωμένους και την ίδια στιγμή έχουμε έγκαιρη, ακριβή και επιπλέον αξιόπιστη εικόνα της κατάστασης σε κάθε δομή. Το υπουργείο, οι διοικήσεις και οι εργαζόμενοι των Φορέων είμαστε σε επαγρύπνηση και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε τον περιορισμό της διασποράς του ιού και στα θέματα προστασίας των ηλικιωμένων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς.

Αναστέλλεται η επέτειος του Πολυτεχνείου

Αναφορικά με την επέτειο του Πολυτεχνείου ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε: «Το 2020 δεν γιορτάσαμε την 25η Μαρτίου, δεν γιορτάσαμε μαζί το Πάσχα, δεν γιορτάσαμε την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, παρότι δεν υπήρχε γενικό lockdown, δεν έγιναν παρελάσεις, δεν γιορτάσαμε τίποτα από αυτά που μας ενώνουν. Tο ίδιο θα κάνουμε και με την επέτειο για την εξέγερση του Πολυτεχνείου, τη στιγμή μάλιστα που δεν επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών. Όλοι λοιπόν πρέπει να σεβαστούμε τις ιδιαίτερες υγειονομικές και επιδημιολογικές επικίνδυνες συνθήκες οι οποίες δεν επιτρέπουν να γίνουν πορείες, όπως κάθε χρόνο. Η επέτειος θα τιμηθεί με κατάθεση στεφάνων, κατά μόνας από τα κόμματα».

Παράλληλα χαρακτήρισε την αλλαγή που έρχεται στη καθημερινότητα των πολιτών από αύριο και για τρεις εβδομάδες «απαραίτητη για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε το δεύτερο, σφοδρότερο κύμα της πανδημίας». «Έχουμε περάσει μια δύσκολη χρονιά. Όλοι μαζί, όμως, ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Χάρη στη δική σας υπομονή και επιμονή, χάρη στην προσπάθειά όλων σας τα καταφέραμε την άνοιξη. Και ενωμένοι μπορούμε να τα καταφέρουμε και τώρα», κατέληξε.

Γιατί εφαρμόστηκε καθολικά το lockdown

Ερωτηθείς γιατί εφαρμόστηκε σε όλη τη χώρα lockdown ενώ υπήρχαν αρκετές περιοχές με λίγα κρούσματα και γιατί δεν προχώρησαν σε απαγόρευση μετακινήσεων εκτός περιφερειών προκειμένου οι περιοχές αυτές να μην ενταχθούν στο γενικό lockdown ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι κάθε απόφασή τους συνοδεύεται από τα κριτήρια και τα στοιχεία που αφορούν στον επιδημιολογικό χάρτη. «Όλες μας οι αποφάσεις βασίζονται στις εισηγήσεις των επιδημιολόγων, των ανθρώπων δηλαδή που καθημερινά μαζί με τους υπόλοιπους ασχολούμαστε στην πρώτη γραμμή κι αξιολογούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα μέσα σε πέντε ημέρες άλλαξαν, παρουσιάστηκε μια επιθετική έξαρση και σε αυτή την περίπτωση ήμασταν έτοιμοι να πάρουμε όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα προληπτικά σε σχέση με ό,τι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη», σημείωσε, ενώ προσέθεσε ότι και στην πρώτη φάση και σε αυτή τη φάση είχαν συγκεκριμένο σχέδιο, συγκεκριμένη στρατηγική και όλες οι αποφάσεις και όλα τα μέτρα μπορεί να είναι δυναμικά αλλά δείχνουν τα άμεσα αντανακλαστικά.

«Θέλαμε από την πρώτη στιγμή να αποφύγουμε αυτό το γενικό lockdown. Παλέψαμε γι αυτό προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε συγκεκριμένες στρατηγικές, στρατηγικές που απέδωσαν, όμως δεν θα μπορούσαμε να ρισκάρουμε απλά να περιμένουμε την απόδοση της στρατηγικής αυτής π.χ. στη Θεσσαλονίκη ή στις άλλες περιοχές τη στιγμή που υπήρξε τόσο επιθετική έξαρση. Την κατάλληλη στιγμή πήραμε τις δύσκολες αυτές αποφάσεις τις οποίες αναμένουμε τις επόμενες τρεις εβδομάδες να παλέψουμε όλοι μαζί με υπομονή, επιμονή και να έρθουν τα αποτελέσματα τα οποία όλοι προσβλέπουμε», υπογράμμισε ο κ. Χαρδαλιάς.

Αυξημένη η κίνηση πριν το lockdown - Προβληματισμένοι οι ειδικοί

Σχετικά με την κίνηση που παρατηρήθηκε στις εξόδους της Αττικής, στα διόδια, στα λιμάνια, με προορισμό χωριά και νησιά ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι τους προβληματίζει όλη αυτή η κινητικότητα ενώ συμπλήρωσε ότι οι έλεγχοι που γίνονται είναι ενδελεχείς και θα είναι και σαρωτικοί. «Είναι ξεκάθαρο ότι στις πύλες εισόδου όλων των περιοχών δεν πρόκειται να περάσει κανείς πίσω που δεν θα είναι μόνιμη κατοικία του. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι τις επόμενες τρεις εβδομάδες αυτό που χρειάζεται είναι οι ελάχιστες μετακινήσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να σταματήσουμε τη διάδοση της πανδημίας», επισήμανε.

Παράλληλα απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Χαρδαλιάς κατέστησε σαφές ότι «αυτοί που φεύγουν εκτός νομού θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και να συμπεριφέρονται ως εν δυνάμει φορείς του ιού και θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα όλα τα μέτρα για να προστατεύσουν τους οικείους τους, το περιβάλλον τους και τους ανθρώπους στην περιοχή που θα επισκεφθούν».

Καλύτερα από άλλες χώρες της Ευρώπης τα πάει η Ελλάδα

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα για μεγάλη αύξηση των θανάτων λόγω κορωνοϊού στη χώρα και ποιοι είναι οι λόγοι που έχουν συντελέσει σε αυτή την αύξηση ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ECDC η χώρα μας βρίσκεται στην 27η θέση σε επίπεδο κρουσμάτων σε σύνολο 31 χωρών που παρακολουθούνται ανά 14 μέρες και στην 24η στις απώλειες. «Σε κάθε περίπτωση δεν δικαιολογείται αυτού του είδους η κριτική μιας και μέχρι τώρα η χώρα έχει σταθεί απέναντι σε αυτή την πανδημία με ξεκάθαρους όρους. Προφανώς επιδημιολογικά υπάρχουν εξηγήσεις σε κάθε περίπτωση όμως τα συνολικά στατιστικά που αφορούν και τις ευρωπαϊκές χώρες αλλά αφορούν και τη θέση μας στην παγκόσμια κοινότητα νομίζω ότι δεν έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτού του είδους την κριτική», σημείωσε.

«Δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα ούτε μια ενδοσχολική συρροή»

Τέλος ερωτηθείς για την απόφαση να παραμείνουν ανοιχτά τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι «είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα ούτε μια ενδοσχολική συρροή. Είναι ακαριαία τα αντανακλαστικά, τα πρωτόκολλα πολύ αυστηρά και γι αυτό παρόλο που έχουμε διανύσει αρκετές εβδομάδες από την έναρξη των σχολείων το ποσοστό των τμημάτων και των μονάδων που παραμένουν κλειστά είναι κάτω από την μονάδα τοις εκατό. Παραμένουμε σε εγρήγορση και παρακολουθούμε όλα τα δεδομένα που αφορούν τα σχολεία αλλά δεν είναι συμπτωματικό ότι σε όλο τον κόσμο κάτω από ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά».