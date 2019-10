Όταν ο Βίκτωρας γίνεται βασιλικότερος του… Μαρινάκη

Είναι πλέον προφανές πως η επιλογή του Βίκτωρα Μητρόπουλου, πρώην παράγοντα του ποδοσφαίρου και τώρα πια μόνον εκδότη της εφημερίδας «Η Άποψη», να ασχοληθεί με την υπόθεση NOOR1 και τη μεταφορά τριών τόνων ηρωίνης από τον Περσικό Κόλπο, υπακούει στη λογική που επιβάλουν συγκεκριμένες σκοπιμότητες.

Καθυστερημένα, χωρίς λόγο και αιτία, ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΑΕ και προσωπικότητα του κόσμου του ποδοσφαίρου, συγκάτοικος εξ αγχιστείας και εκ καραμπόλας της αποκαλούμενης «Παράγκας» του ποδοσφαίρου, ο Βίκτωρ Μητρόπουλος εμπλέκεται δημοσιογραφικά στην υπόθεση της ηρωίνης από τον Περσικό παίρνοντας εξ αρχής θέση κατά των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών που άσκησαν διώξεις σε βαθμό κακουργήματος στους εμπλεκομένους ενώ πάλι εξ αρχής επιχειρεί να απαλλάξει από τις βαριές αυτές κατηγορίες τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης NOOR 1.

Προφανώς επειδή δεν του άρεσε καθόλου το πρωτοσέλιδο του zougla.gr που τον κατατάσσει στην ομάδα των ατόμων εκείνων που επέλεξαν για τους δικούς τους λόγους να βρίσκονται στοιχισμένοι και πειθήνιοι στο στρατόπεδο του Βαγγέλη Μαρινάκη , ο Βίκτωρας Μητρόπουλος επανήλθε με δεύτερο δημοσίευμα και με τον επιθετικό πια και σε προσωπικό επίπεδο τίτλο, « Εκτίθεσαι Μάκη».

Ας τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή, ας ξετυλίξουμε το κουβάρι, ας ξεπλέξουμε το πλεκτό, έτσι ώστε στο τέλος ο Βίκτωρας Μητρόπουλος να μην έχει πια καμία απολύτως απορία.

Για να εξηγούμεθα:

1) Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος δεν δημοσιεύει φωτογραφίες από τις νυχτερινές εξόδους του. Δημοσιεύει φωτογραφίες με ντοκουμέντα για το ρεπορτάζ.

2) Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος δεν αποσιωπά τα ραντεβού και τις επαφές του. Είναι όλες φανερές. Ο Βίκτωρας Μητρόπουλος συναντάται εν κρυπτώ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στα γραφεία του εφοπλιστή.

3) Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να γκρεμίζει τις «Παράγκες» και όχι να συγκατοικεί σε αυτές.

Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος αποφάσισε να ασχοληθεί με τον Ευθύμιο Γιαννουσάκη και του τηλεφώνησε στη φυλακή διότι ήθελε να ασχοληθεί με την πληροφορία περί μεγάλου κυκλώματος ελλήνων επιχειρηματιών που διακινούσαν παράνομα καύσιμα στα λιμάνια του Περσικού Κόλπου.

Εμβρόντητος άκουσε από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον ισοβίτη Γιαννουσάκη να του αποκαλύπτει την εμπλοκή του Βαγγέλη Μαρινάκη στην υπόθεση της μεταφοράς των τριών τόνων ηρωίνης από τον Περσικό στην Ελευσίνα. Είναι λοιπόν ένας από τους βασικούς συντελεστές της υπόθεσης NOOR1, ο οποίος αυτοβούλως αποκαλύπτει στον δημοσιογράφο λεπτομέρειες για πρόσωπα και πράγματα, για ποσά, για επαφές, για συγκεκριμένα ραντεβού στο Ντουμπάι ,τον Πειραιά, την Κωνσταντινούπολη, για ομάδες και σπείρες. Τα πρόσωπα έχουν όνομα και διεύθυνση. Οι ρόλοι αποκαλύπτονται . Εξηγείται στον δημοσιογράφο η πλοκή των γεγονότων.

Παρακολουθείστε την στιγμή της πρώτης αποκάλυψης στην τηλεφωνική συνομιλία του δημοσιογράφου με τον ισοβίτη.

Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος φέρνει στην δημοσιότητα τα συγκεκριμένα αποδεικτικά έγγραφα με αριθμούς λογαριασμών, με ημερομηνίες εμβασμάτων. Πρόκειται για τα περίφημα «εξτρέ».









(Να και τα ντοκουμέντα από τα εμβάσματα. Όχι photo από μπουζούκια κ. Μητρόπουλε αλλά ντοκουμέντα για το ρεπορτάζ)

Ο δημοσιογράφος με την σειρά του, επειδή η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή, καταφεύγει στη Δικαιοσύνη χωρίς να γνωρίζει τότε καμία Τζίβα και κανέναν Χριστοφορίδη.

Κάποια στιγμή ο ισοβίτης ζητά προστασία για τον ίδιο και την οικογένεια του διότι απειλείται η ζωή του. Είναι αποφασισμένος , απειλητικός και εκβιαστικός. Η χρονική αυτή στιγμή είναι κρίσιμη για την όλη υπόθεση. Ο ισοβίτης απειλεί να αρνηθεί τα πάντα αν δεν του παρασχεθεί προστασία από τις αρχές.

Η επαφή με τον Πάνο Καμμένο

Ο δημοσιογράφος επιχειρεί εκείνο το βράδυ να έλθει σε επαφή με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Το θέμα επείγει και οι Υπουργοί δεν απαντούν. Τότε στρέφεται στον Πάνο Καμμένο. Ο δημοσιογράφος εξηγεί στον Υπουργό Άμυνας την ιστορία. Ο Πάνος Καμμένο από άλλη τηλεφωνική συσκευή συνομιλεί με τον Γιαννουσάκη. Τον καλεί να πει όλη την αλήθεια στις ανακριτικές αρχές για την υπόθεση NOOR1 και τον καθησυχάζει υποσχόμενος αστυνομική προστασία για την οικογένεια του και για τον ίδιο εντός φυλακής. Τότε και μόνον τότε το κράτος ανταποκρίνεται και παράσχει προστασία.

Ο δημοσιογράφος είναι αυτήκοος μάρτυρας σε αυτήν την τηλεφωνική επικοινωνία Καμμένου – Γιαννουσάκη. Τα άκουσε όλα. Αν λοιπόν το παιγνίδι ήταν στημένο, όπως αφήνει να εννοηθεί ο Βίκτωρας Μητρόπουλος, τότε θα είχε παρασχεθεί προστασία στον ισοβίτη από την αρχή και όχι μετά την παρέμβαση του δημοσιογράφου. Και κάτι ακόμη προς επίρρωση των ανωτέρω. Ο Γιαννουσάκης είχε ζητήσει τότε να παραμείνει στις φυλακές Αυλώνα διότι εκεί αισθανόταν πιο ασφαλής. Οι αρχές τον μετακίνησαν. Αν υπήρχε συνεργασία του ισοβίτη με τις αρχές τότε προφανώς δεν θα είχε μετακινηθεί. Μετά την μεταγωγή του σε άλλη φυλακή ο Γιαννουσάκης δέχτηκε την επίθεση με μαχαίρι όπως ισχυρίστηκε.

Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος έχει ήδη δημοσιοποιήσει τις συνομιλίες με τον Γιαννουσάκη. Προφανώς εκτυλισσόταν παράλληλα και η έρευνα της Δικαιοσύνης με βασικό ανακριτικό πυλώνα τις υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος. Ο Παναγιώτης Χριστοφορίδης είχε αναλάβει αυτό το καθήκον. Του ανακριτή. Η Ειρήνη Τζίβα, Εισαγγελέας Πειραιά, είχε αναλάβει να εποπτεύει την ανακριτική διαδικασία και να επεκτείνει την εισαγγελική έρευνα. Η Δικαιοσύνη όπως γνωρίζει άριστα ο Βίκτωρας Μητρόπουλος έχει πολλούς τρόπους για να φθάσει, εάν θέλει να φθάσει, στον πυρήνα μίας υπόθεσης. Επισημαίνεται στον φλύαρο λοιπόν σχολιαστή , πώς η Δικαιοσύνη είναι η 3η εξουσία κατά το πολιτειακό καθεστώς της χώρας. Ο Εισαγγελέας, εάν θέλει, μπορεί να κινητοποιήσει τα πάντα και τους πάντες, εντός ή εκτός ωραρίου κύριε Μητρόπουλε -και ευτυχώς που μπορεί.

Ποτέ ο ισοβίτης Γιαννουσάκης δεν εξήγησε το γιατί άλλαξε αιφνιδίως στάση και αρνήθηκε όλα όσα δια ζώσης είχε αποκαλύψει στον δημοσιογράφο. Ούτε αποκάλυψε ποτέ ποιος τον μαχαίρωσε στη φυλακή όπως κατά δήλωση του ισχυρίστηκε ο ισοβίτης.

Όμως το πλέον ανεξήγητο είναι το γιατί η πλευρά Μαρινάκη, τα έντυπα που ελέγχει, οι συμμαχίες που διαθέτει δεν στράφηκαν ποτέ δημόσια κατά του Γιαννουσάκη που αποκάλυψε τα πάντα και αρκέστηκαν να κατηγορούν και να καταγγέλλουν αποκλειστικά τον δημοσιογράφο. Δυσεξήγητη τακτική. Ακατανόητη στρατηγική. Περίεργη η απόφαση του στρατοπέδου Μαρινάκη.

Η δημοσιογραφία όμως συνεχίζεται Βίκτωρα Μητρόπουλε και ο καθείς κάνει τις επιλογές του. Είναι το zougla.gr που συγκρούστηκε με τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ Χαλκιδικής με αφορμή τα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ για τα ορυχεία χρυσού και τις κρυφές επιλογές των στελεχών της Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Στη Ζούγκλα επέβαλε εξοντωτικό πρόστιμο 150.000 ευρώ ο αξιότιμος Υπουργός Σταθάκης (του ΣΥΡΙΖΑ) κατόπιν παρεμβάσεως του «μεγαλοεκδότη της Αριστεράς» Κώστα Βαξεβάνη. Βλέπετε ο Βαξεβάνης επιθυμούσε να μονοπωλήσει την «αριστεροσύνη» στα ελληνικά ΜΜΕ και ο Σταθάκης του συμπαραστάθηκε. Έτσι έχουν τα πράγματα.

Ε λοιπόν Βίκτωρα Μητρόπουλε , ο καθείς και οι επιλογές του. Ο δημοσιογράφος έδειξε ξεκάθαρα ποιους υπηρετεί και κυρίως ποιους δεν υπηρετεί. Εσείς κύριε Μητρόπουλε;

Ποιος είναι ο Βίκτωρας Μητρόπουλος

Πρόκειται για μία από τις αμφιλεγόμενες προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου, στο οποίο δραστηριοποιείται εδώ και πολλές δεκαετίες.

Αρχικά ήταν ποδοσφαιριστής, ενώ στη συνέχεια εξελίχθηκε σε παράγοντα.

Γεννήθηκε στο Αιγάλεω, στις 14 Φεβρουαρίου 1947. Άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο και σε ηλικία 16 ετών αγωνίσθηκε στην ανδρική ομάδα του «Σίτι».

Το καλοκαίρι του 1967, σε ηλικία 20 χρόνων πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό με τη φανέλα του οποίου αγωνίστηκε έως το 1972 παίζοντας σε όλες τις θέσεις της άμυνας.

Υπήρξε μέλος της αποστολής του Γουέμπλεϊ, αλλά δεν αγωνίστηκε στον τελικό καθώς ο Φέρεντς Πούσκας τον έστειλε πίσω στην Αθήνα λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.

Μετά το «τριφύλλι» επέστρεψε στη Αιγάλεω με τον ίδιο να ρίχνει αυλαία στην καριέρα του λίγα χρόνια μετά.

Τον Ιούνιο του 1975 η εφημερίδα «Τα Νέα» παρουσίασε απομαγνητοφωνημένες κασέτες με συνομιλίες του Μητρόπουλου με τον τότε πρόεδρο του Αιγάλεω Γιώργο Δαλακούρα, στην οποία εμπλέκονταν 33 παράγοντες -ποδοσφαιριστές σε σκοτεινά παιχνίδια του παρασκηνίου.

Η δικαστική διαμάχη διήρκησε αρκετούς μήνες, με τον ίδιο να αθωώνεται.

Έξι χρόνια αργότερα ο διπλωματούχος της Ανώτατης Σχολής Μηχανολόγων του ΕΜΠ ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο ως παράγοντας.

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει την προεδρία της ομάδας του Αιγάλεω το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου μαζί τον αδελφό του, Θωμά (κατόπιν επίτιμου μέλους της λεγόμενης Παράγκας).

Εντούτοις το Αιγάλεω πέφτει στη Β’ Εθνική κατηγορία και μετά από λίγα χρόνια βρίσκεται στη Δ’ Εθνική.

Το 1991 βρήκε τον επόμενο σταθμό της παραγοντικής του καριέρας. Αυτή είναι η Αναγέννηση Καρδίτσας, μέσω της οποίας παραμένει στο προσκήνιο.

Το προφίλ του ενισχυόταν συνεχώς, καθώς απ' τα μέσα της δεκαετίας του 1990 ο Βίκτωρας Μητρόπουλος έχει πιστωθεί με την επίτευξη συμφωνίας με το συνδρομητικό κανάλι Filmnet για την μετάδοση αγώνων έναντι ποσού 1,2 δισεκατομμυρίων δραχμών.

Εν συνεχεία αναλαμβάνει τη θέση του αντιπροέδρου της ΕΠΑΕ (Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών) επί εποχής Γεώργιου Δέδε, ενώ φτάνει και στην προεδρία της Ένωσης, το 1999, ανατρέποντας τον «παππού» του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Οι σχέσεις με το κράτος γίνονται ολοένα και χειρότερες, ειδικά με τους Υφυπουργούς Αθλητισμού.

Θα καταφέρει να κερδίσει τη μάχη με τον Ανδρέα Φούρα, ο οποίος επικαλέστηκε το ποινικό μητρώο αμφοτέρων των αδερφών για να τους καθαιρέσει από τα αξιώματά τους.

Εντούτοις δεν συνέβη το ίδιο και με τον Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος πέτυχε την έκπτωσή του από τα αξιώματα που κατείχε.

Ο Βίκτωρας εξαφανίστηκε από το προσκήνιο, μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση και να κριθεί αθώος.

Το 2009 απέτυχε να επικρατήσει στις εκλογές της ΕΠΟ όταν ηττήθηκε από τον Σοφοκλή Πιλάβιο, με τον ίδιο να καταγγέλλει νοθεία.

Το ίδιο συνέβη και στις αντίστοιχες αρχαιρεσίες της Ε.Π.Σ. Αθηνών λίγους μήνες αργότερα, όταν νικήθηκε από την παράταξη Δημητρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2016 ο Βίκτορας Μητρόπουλος είχε καταθέσει προσφυγή με την οποία ζητούσε αναβολή των εκλογών για πέντε μήνες και ορισμό προσωρινής διοίκησης στην ΕΠΟ, ωστόσο εν τέλει αυτή απορρίφθηκε.

Επίλογος

Επειδή σε αυτήν την χώρα ξέρουμε τα πάντα ο ένας για τον άλλο και επειδή το φώς σε αυτόν τον τόπο είναι σκληρό και τίποτε δεν μένει στη σκιά, γνωρίζει ο καθένας το who is who των ανθρώπων που διαδραματίζουν στα πράγματα.

Είναι λοιπόν φανερό ποιος είναι ο δημοσιογράφος και ποιος είναι ο Βίκτωρας Μητρόπουλος. Ο ένας συγκατοικεί στην «Παράγκα», έστω λόγω καραμπόλας αφού ο αδελφός του Θωμάς υπήρξε «βασικός μέτοχος» αυτής της παραποδοσφαιρικής «οικοδομής» .

Ο άλλος κ. Μητρόπουλε, ο δημοσιογράφος, ασχολείται με το να γκρεμίζει τις …. «Παράγκες». Ο αναγνώστης επιλέγει.