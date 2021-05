Η μετάλλαξη που θα επικρατήσει στη χώρα μας θα καθορίσει και το χρονικό διάστημα που θα πετάξουμε τις μάσκες και θα κινούμαστε ελεύθερα χωρίς να φοβόμαστε τη μετάδοση του ιού. Αυτό είναι άλλωστε και το κυρίαρχο θέμα στις περισσότερες χώρες καθώς οι κάτοικοι σε πολλές από αυτές διαμαρτύρονται για τους περιορισμούς που έφερε η πανδημία. Μάλιστα, ευρωπαίοι πολίτες προχωρούν σε διαδηλώσεις όπως αυτή που έγινε χθες Σάββατο στις Βρυξέλλες, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές χωρίς μάσκες συγκεντρώθηκαν γύρω από τα κτήρια της ΕΕ προκειμένου να διαμαρτυρηθούν εναντίον των περιορισμών, φωνάζοντας επανειλημμένα το σύνθημα «ελευθερία». Μεταξύ άλλων διαμαρτύρονται και για τη χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους την ώρα που ο ρυθμός των εμβολιασμών επιταχύνεται και οι αριθμοί των μολύνσεων και των εισαγωγών στα νοσοκομεία μειώνονται ελαφρά.

Πάντως, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι ειδικοί, τα self tests για τον κορωνοϊό που είναι υποχρεωτικά τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό τομέα, σύντομα για κάποιους θα αποτελούν μια… μακρινή ανάμνηση.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν φυσικά όσοι έχουν εμβολιαστεί και με τη δεύτερη δόση. Σε περίπου 15 ημέρες, λοιπόν, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, αναμένεται να σταματήσουν να είναι υποχρεωτικά τα self tests για τους πλήρως εμβολιασμένους.

Μόνη προϋπόθεση είναι να έχει περάσει και το απαραίτητο διάστημα από τη δεύτερη δόση το οποίο «δίνει» την πολυπόθητη ανοσία στον οργανισμό. Το ίδιο ισχύει και για όσους εμβολιάζονται με το μονοδοσικό σκεύασμα της Johnson & Johnson. Υπενθυμίζεται ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται το Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid-19 στη χώρα μας, το οποίο θα επιτρέπει σε πλήρως εμβολιασμένους πολίτες να ταξιδεύουν ελεύθερα χωρίς περιορισμούς ή χρήση self tests ή μοριακού.

Πότε... πέφτουν οι μάσκες

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η επιτροπή των επιστημόνων εξετάζαει το θέμα και βλέποντας ότι το πρόγραμμα του εμβολιασμού προχωράει κανονικά, πιθανότατα τον Ιούλιο να μπορέσουμε να βγάλουμε τις μάσκες στους εξωτερικούς χώρους. Αυτό δεν θα ισχύει μόνο για τους εμβολιασμένους αλλά για όλους τους πολίτες.

Ωστόσο, δεν θα ισχύει το ίδιο και για τους εσωτερικούς χώρους, σύμφωνα με τον καθηγητή κ. Ηλία Μόσιαλο. Σύμφωνα με τον ίδιο: «Αν μείνουμε με τη βρετανική μετάλλαξη, η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή (στην Ελλάδα), τότε θα χρειαστεί να εμβολιαστεί το 75% περίπου του πληθυσμού ή να έχει ανοσία. Ένας συνδυασμός δηλαδή εμβολιασμού και φυσικής ανοσίας (όσοι νόσησαν δηλαδή) στο 75% του πληθυσμού. Αν όμως επικρατήσει η ινδική μετάλλαξη, αυτό το ποσοστό ανεβαίνει στο 83%», είπε ο κ. Μόσιαλος στον τηλεοπτικό σταθμό και πρόσθεσε ότι:

«Έχουμε ακόμα δρόμο αλλά δεν είμαστε πάρα πολύ μακριά. Από τα μέσα Ιουνίου οι περισσότεροι θα έχουν μια σχετική προστασία… Τον Ιούλιο αυτό το ποσοστό θα έχει μεγαλώσει. Για να είμαστε σίγουροι θα πρέπει να πάμε σε μεγαλύτερα ποσσοστά και πιστεύω ότι θα πάμε σε αυτά. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασθέντων στους άνω των 60 ετών…».

Επιταχύνεται το εμβολιαστικό πρόγραμμα

Ένα βήμα πιο κοντά στο τείχος ανοσίας για τον κορωνοϊό είναι κάθε μέρα που περνάει η χώρα μας, σύμφωνα με τους ειδικούς. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στην Ελλάδα τουλάχιστον 2.010.989 πολίτες είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Χθες Σάββατο (29/5) πραγματοποιήθηκαν 95.937 εμβολιασμοί. Συνολικά έχουν γίνει 5.498.042 εμβολιασμοί ενώ 3.589.548 είναι οι εμβολιασμοί με τουλάχιστον 1 δόση.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Παρασκευής, (28/05) άνοιξε η πλατφόρμα για τους 30-34 ετών με όλα τα εμβόλια διαθέσιμα (Pfizer, Moderna, Astrazeneca και Johnson & Johnson) ενώ προηγουμένως άνοιξε η πλατφόρμα για ραντεβού των 18 έως 29 ετών με το σκεύασμα της Johnson & Johnson.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στις νεότερες ηλικίες το μονοδοσικό εμβόλιο έγινε… ανάρπαστο κι έτσι αρκετοί δεν μπορούν να βρουν ραντεβού για το συγκεκριμένο σκεύασμα, ωστόσο υπάρχει η εκτίμηση πως το πρόβλημα θα λυθεί.