Σε κόκκινη λίστα της Βρετανίας 7 ελληνικά νησιά

Επτά ελληνικά νησιά και συγκεκριμένα η Λέσβος, η Τήνος, η Σέριφος, η Μύκονος, η Κρήτη, η Σαντορίνη και η Ζάκυνθος, μπήκαν στην «κόκκινη» λίστα της Βρετανίας λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.

Όπως ανακοίνωσε ο γραμματέας Μεταφορών της χώρας Grant Shapps, τα προαναφερόμενα ελληνικά νησιά συμπεριλαμβάνονται σε κόκκινη λίστα από τις 4.00 το πρωί της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. Ο γενικός γραμματέας είπε ωστόσο στη Βουλή των κοινοτήτων πως δεν πρόκειται να μιμηθεί το παράδειγμα της Σκωτίας που επέβαλε καραντίνα 14 ημερών σε όλες τις αφίξεις πολιτών της από την Ελλάδα συνολικά.

Συγκεκριμένα, όπως έκανε γνωστό ο Grant Shappς οι Βρετανοί που βρίσκονται σε Λέσβο, Τήνο, Σέριφο, Μύκονο, Κρήτη, Σαντορίνη και Ζάκυνθο πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα έως την προσεχή Τετάρτη στις 4 π.μ.

«Για πρώτη φορά έχουμε τα δεδομένα και την ικανότητα να προσθέσουμε και να αφαιρέσουμε συγκεκριμένα νησιά από την καραντίνα, παρέχοντας παράλληλα τη μέγιστη προστασία για το κοινό», τόνισε ο Γκραντ Σέπς μιλώντας σε βουλευτές όπως μεταδίδει η βρετανική ιστοσελίδα Daily Mail.

