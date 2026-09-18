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Αναστάτωση προκλήθηκε έξω από σχολείο στη Χαλκιδική, καθώς ένας 17χρονος έχασε τις αισθήσεις του.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι. Ειδικότερα, ο ανήλικος κατά την αποχώρηση του, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ από την πτώση του στο έδαφος τραυματίστηκε και στο κεφάλι. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 17χρονος εμφάνισε και επιληπτικά επεισόδια.
Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο 17χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας. Εκεί, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο, όπου και διασωληνώθηκε και η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.
Πηγή: Thestival