Ένα σοβαρό περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Τετάρτης 20/5, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί, όπου ένας τρόφιμος έχασε τη ζωή του έπειτα από βίαιο επεισόδιο μέσα στον χώρο νοσηλείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:30, όταν σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες δύο άνδρες που νοσηλεύονταν στο ίδιο δωμάτιο ενεπλάκησαν σε έντονο καβγά. Οι δύο τρόφιμοι, ηλικίας 48 και 59 ετών, φέρονται να διαπληκτίστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με την κατάσταση να οδηγείται γρήγορα εκτός ελέγχου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 48χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον συγκάτοικό του και να τον στραγγάλισε, με αποτέλεσμα τον θάνατο του 59χρονου.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη άμεσα, ενώ την υπόθεση διερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου, που εξετάζει όλα τα δεδομένα και τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η τραγωδία.