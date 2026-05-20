Στη σύλληψη ενός οδηγού ταξί προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης (19/5) αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στην περιοχή του Πειραιά, μετά από έλεγχο που αποκάλυψε σοβαρή περίπτωση αισχροκέρδειας εις βάρος επιβατών.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας, ο 40χρονος Έλληνας εντοπίστηκε από τους άνδρες της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. να κινείται στον Πειραιά μεταφέροντας πελάτες. Όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο, οι επιβάτες είχαν επιβιβαστεί από την Πλατεία Μοναστηρακίου, όμως ο οδηγός δεν είχε θέσει σε λειτουργία το ταξίμετρο του οχήματος και στη συνέχεια, απαίτησε και εισέπραξε το ποσό των 45 ευρώ για τη διαδρομή, αντί της προβλεπόμενης νόμιμης αμοιβής που ανέρχεται στα 20 ευρώ.

Σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Πειραιά με την κατηγορία της είσπραξης υπερβολικού κομίστρου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ήδη στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.