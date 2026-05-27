Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία των ενστάσεων των κατηγορουμένων για όσους δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Δηλώσεις έγιναν από συγγενείς θυμάτων, τραυματίες, δικηγορικούς συλλόγους από το Σωματείο Μηχανοδηγών «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης» και το ελληνικό δημόσιο.

Ένταση και απομάκρυνση του Νίκου Πλακιά από την αίθουσα

Στην διάρκεια της υπήρξε ένταση από τον Νίκο Πλακιά, πατέρα των δίδυμων κοριτσιών που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα, που διαμαρτυρήθηκε όταν άκουσε τον συνήγορο της πρώην προέδρου της ΡΑΣ, να διαβάζει αναλυτικά το βιογραφικό του στο ακροατήριο. «Σπουδάζαμε τα παιδιά μας και μας τα τα έφεραν σε φέρετρα, φώναξε φορτισμένος. Το βιογραφικό της Τσιαπαρίκου μας διαβάζετε; Αν δε θέλετε να υποστείτε την οργή μας να τους πείτε να έρθουν εδώ» είπε, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της προέδρου του δικαστηρίου που ζήτησε την απομάκρυνσή του από την αίθουσα.

Για τους συγγενείς και τους τραυματίες δεν υπήρξε καμία ένσταση μέχρι στιγμής, ενώ ένας πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ ανακάλεσε σήμερα την αρχική του πρόθεση να υποβάλλει ένσταση για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Οι περισσότερες ενστάσεις στρέφονται αποκλειστικά κατά των Νομικών Προσώπων, δηλαδή των Δικηγορικών Συλλόγων και του Σωματείου «Έλξης». Άλλοι κατηγορούμενοι υπέβαλαν ενστάσεις για τις δηλώσεις που έγιναν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για το οποίο κατηγορούνται τρία στελέχη του ΟΣΕ και αφορά την μετάταξη του σταθμάρχη.

Ενστάσεις για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου

Επίσης οι σταθμάρχες απογευματινής – βραδινής βάρδιας της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και ο τότε Προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος του ΟΣΕ υπέβαλαν σήμερα ενστάσεις για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου που στρέφεται αποκλειστικά εναντίον τους. Οι συνήγοροι των συγκεκριμένων κατηγορουμένων επεσήμαναν πως η διαχρονική απουσία συστημάτων ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο συνδέεται αιτιωδώς με την πολύνεκρη σύγκρουση.

Από την πλευρά του ο συνήγορος του σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας επεσήμανε και την απειρία του πελάτη του όταν τοποθετήθηκε στο συγκεκριμένο πόστο και έκανε λόγο για μια παγιωμένη κατάσταση στην λειτουργία του σιδηροδρόμου που λόγω της απειρίας του δεν μπορούσε να αντιληφθεί την επικινδυνότητά του. Στη σημερινή δικάσιμο οι παρόντες κατηγορούμενοι είναι έξι.

«Να διευρυνθεί το κατηγορητήριο»

«Θα παλέψουμε να διευρυνθεί το κατηγορητήριο» υπογράμμισε στις δηλώσεις του ο Παύλος Ασλανίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, έξω από τον χώρο διεξαγωγής της δίκης στη Λάρισα.

