Έφεση στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, κατά της αθωωτικής αποφάσεως του Μ.Ο.Δ. Αθηνών για τους ψαράδες, που φέρονταν ότι εμπλέκονται στον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, άσκησαν οι δικηγόροι που εκπροσωπούν την οικογένεια του θανόντος πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να κριθεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.

«Η άσκηση εφέσεως από τον Εισαγγελέα Εφετών κατά της, κατά πλειοψηφία, αθωωτικής αποφάσεως του Μ.Ο.Δ. Αθηνών, στην υπόθεση της δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη, αποτελεί την επισφράγιση της αναγκαιότητας επανεξέτασης της υπόθεσης, μετά από την έκδοση της πρωτόδικης απαλλακτικής Αποφάσεως, κατά πλειοψηφία, σε πλήρη αναντιστοιχία με το αποδεικτικό υλικό, την επ’ ακροατηρίω, επί ένα έτος, διαδικασία και την τεκμηριωμένη εισαγγελική πρόταση ενοχής και των 2 κατηγορουμένων.

Αμέσως μετά την έκδοση της αποφάσεως γνωστοποιήσαμε ότι η οικογένεια του θύματος, πεπεισμένη για την ενοχή των κατηγορουμένων και για το εσφαλμένο της κατά πλειοψηφία απαλλακτικής κρίσης, θα ζητήσει την άσκηση εφέσεως, με αυτοτελή αίτηση, την οποία καταθέσαμε ενώπιον της κ. Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών, επισημαίνοντας την επιτακτική αναγκαιότητα και τους λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να ασκηθεί Έφεση κατά της Αποφάσεως.

Η άσκηση εφέσεως αποτελεί ένα ισχυρό πλήγμα στην ατιμωρησία και στη συγκάλυψη και ένα αποφασιστικό βήμα για Δικαιοσύνη.

Η υπόθεση της δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη άγεται πλέον σε δευτεροβάθμια κρίση στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, ενώπιον του οποίου θα αγωνιστούμε, στο πλευρό της οικογένειας του θύματος, για την απόδοση Δικαιοσύνης, αλλά και για την πλήρη διαλεύκανση των σκοτεινών πτυχών της υποθέσεως, που θα φωτίσουν και τους λόγους και τα κίνητρα της οργιώδους επιχείρησης συγκάλυψης που συνεχίζει να μαίνεται στην υπόθεση».

Την ανακοίνωση γνωστοποιίησης της υποβολής της έφεσης υπογράφουν οι δικηγόροι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Νίκος Κωνσταντόπουλος, Βασίλης Λεμπέσης, Κώστας Παπαδάκης, Μανώλης Φωτάκης.