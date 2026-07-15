Ελεύθεροι με περιοριστικό όρο αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τη φονική φωτιά και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκαν σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα ένας εργαζόμενος να χάσει τη ζωή του και ακόμη δύο άνθρωποι να νοσηλεύονται με σοβαρά εγκαύματα.

Οι δύο άνδρες, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών και ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου οχήματος που βρισκόταν στον χώρο, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακουργηματική έκρηξη, εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς και για βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και μη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στους δύο κατηγορούμενους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και υποστήριξαν ότι δεν έχουν ευθύνη για την εκδήλωση της πυρκαγιάς και την έκρηξη που ακολούθησε.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης φέρεται να εξέφρασε τη λύπη του για την τραγωδία και να ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων. Σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή, το βυτιοφόρο είχε μεταφερθεί στην επιχείρηση για επισκευή, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο το απαραίτητο ανταλλακτικό και παρέμεινε στον χώρο μέχρι την επόμενη ημέρα.

Από την πλευρά του, ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου φέρεται να υποστήριξε ότι είχε ενημερώσει για την παρουσία προπανίου στο όχημα, ενώ απέδωσε τη φωτιά σε διαρροή εύφλεκτου υλικού από διαφορετικό σημείο της επιχείρησης.

Συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζει την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά και προκλήθηκε η μεγάλη έκρηξη. Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ εξετάζονται μαρτυρίες εργαζομένων και άλλα ευρήματα από τον χώρο.

Η πυρκαγιά είχε ξεσπάσει σε συνεργείο βαρέων οχημάτων και ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο και επεκτάθηκε γρήγορα σε γειτονικούς χώρους, προκαλώντας μεγάλη καταστροφή. Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά αρκετά άτομα, ενώ ένας από τους βαριά εγκαυματίες κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Οι δικαστικές Αρχές αναμένεται να αξιολογήσουν το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ευθύνες για το σοβαρό βιομηχανικό ατύχημα.