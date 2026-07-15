Μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση διασυνοριακής απάτης σχετικά με τον Φ.Π.Α. τύπου «carousel» (καρουζέλ), η οποία αφορά αγοραπωλησίες ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών. Η υπόθεση διερευνάται στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης υπό την εποπτεία του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (EPPO) και εκτελείται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής, έχουν ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενοι συνολικά τέσσερα άτομα: δύο επιχειρηματίες (ηλικίας 51 και 52 ετών) και δύο λογιστές (ηλικίας 51 και 55 ετών).

Πώς στήθηκε η απάτη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η δράση του κυκλώματος εκτείνεται τουλάχιστον κατά την περίοδο 2021-2025. Οι εμπλεκόμενοι είχαν στήσει ένα εξαιρετικά σύνθετο δίκτυο εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό (μεταξύ άλλων σε Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία), με αντικείμενο το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών.

Ο τρόπος δράσης τους (modus operandi) βασιζόταν στη δημιουργία εικονικών εταιρειών, γνωστών στη διεθνή ορολογία της οικονομικής απάτης ως «εξαφανισμένοι έμποροι» (missing traders):

Οι εικονικές αυτές εταιρείες πραγματοποιούσαν εισαγωγές και εγχώριες συναλλαγές συσσωρεύοντας την υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α., τον οποίο στη συνέχεια δεν απέδιδαν ποτέ στο κράτος, καθώς οι διαχειριστές τους εξαφανίζονταν. Μέσω εικονικών συναλλαγών, οι «υγιείς» εταιρείες του κυκλώματος λάμβαναν εικονικά φορολογικά στοιχεία, εξισορροπώντας τεχνητά τον χρεωστικό Φ.Π.Α. και αποφεύγοντας πλήρως την απόδοση του φόρου στο ελληνικό Δημόσιο.

Επιπλέον, οι εταιρείες αυτές υπέβαλλαν αιτήματα επιστροφής Φ.Π.Α. για φόρους που στην πραγματικότητα δεν είχαν καταβληθεί ποτέ.

Μέγεθος ζημίας που πλησιάζει τα 50 εκατομμύρια

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η συνολική ζημία για τους προϋπολογισμούς της Ελλάδας και της Ε.Ε. από τον μη καταβληθέντα Φ.Π.Α. ανέρχεται σε τουλάχιστον 46,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εξετάζονται ενδείξεις για επιπλέον 24,2 εκατομμύρια ευρώ που είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν ανακριβώς.

Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες και εταιρικές εγκαταστάσεις (σε Αττική και Καστοριά) συνοδεύτηκαν από σημαντικά ευρήματα και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας. Μάλιστα, κατασχέθηκε η μεγαλύτερη ποσότητα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, που έχει δεσμευτεί ως τώρα στη χώρα μας. Ειδικότερα δεσμεύτηκαν:

Κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ.

Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (assets) αξίας περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.

88 ακίνητα συνολικής αξίας άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Μετρητά 99.000 ευρώ και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.

Η ποινική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος των εικονικών συναλλαγών και να αποκαλυφθούν τυχόν άλλοι συνεργοί που διευκόλυναν τη λειτουργία του κυκλώματος.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Στην σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας για την υπόθεση αναφέρεται:

«Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, διερευνάται στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης ύστερα από παραγγελία και εποπτεία του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, υπόθεση διασυνοριακής απάτης σχετικά με τον Φ.Π.Α. -τύπου «carousel»- από εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αγοραπωλησίες ηλεκτρονικών ειδών.

Για την υπόθεση, έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής ως εμπλεκόμενοι συνολικά -4- άτομα και συγκεκριμένα -2- επιχειρηματίες και -2- λογιστές, ηλικίας 51, 52 και 51, 55 ετών αντίστοιχα.

Ειδικότερα, προέκυψε τουλάχιστον κατά την περίοδο 2021-2025, η ύπαρξη σύνθετου δικτύου εταιρειών που είχαν συσταθεί στην Ελλάδα, καθώς και στο εξωτερικό, οι οποίες προέβαιναν σε αγοραπωλησίες ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίχως να αποδίδουν τον ανάλογο Φ.Π.Α. και υποβάλλοντας αιτήματα επιστροφής Φ.Π.Α. που ουδέποτε καταβλήθηκε.

Ως προς τον τρόπο δράσης, οι νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές των εταιρειών, καθώς και λογιστές, πραγματοποίησαν μέσω των εταιρειών αυτών, πλήθος συναλλαγών με εικονικές εταιρείες χωρίς πραγματική εμπορική δραστηριότητα. Πιο αναλυτικά, οι ανωτέρω γνωρίζοντας ότι οι εικονικές αυτές εταιρίες είχαν συσταθεί και λειτουργούσαν αποκλειστικά προκειμένου να συγκεντρώνουν την υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α., τον οποίο δεν απέδιδαν («εξαφανισμένος έμπορος»), είχαν σκοπό είτε την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων χωρίς την καταβολή του αναλογούντος Φ.Π.Α., είτε τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, με στόχο την τεχνητή εξισορρόπηση του χρεωστικού Φ.Π.Α. και τη μείωση ή πλήρη αποφυγή απόδοσής του στο Ελληνικό Δημόσιο.

Το προϊόν που αποκόμισαν οι εμπλεκόμενοι, ως παράνομο περιουσιακό όφελος, εκτιμάται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι ανέρχεται τουλάχιστον στα -46,9- εκατομμυρίων ευρώ, προερχόμενο από μη απόδοση ενδοκοινοτικού Φ.Π.Α., ενώ, επιπλέον, προέκυψαν ενδείξεις ότι δεν αποδόθηκε, αποδόθηκε ανακριβώς ή συμψηφίστηκε Φ.Π.Α. συνολικού ποσού -24,2- εκατομμυρίων ευρώ, προκαλώντας αντίστοιχη περιουσιακή ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν με την συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.), σε οικίες, καθώς και στις έδρες των εμπλεκόμενων εταιρειών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ηλεκτρονικές συσκευές και ψηφιακά δεδομένα που περιλαμβάνουν λογιστικά στοιχεία και διάφορα έγγραφα των ανωτέρω εταιρειών, -99.000- ευρώ, καθώς και -3- αυτοκίνητα.

Περαιτέρω, από την Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Δ.Ε.Ε., μέσω της εφαρμογής εξειδικευμένων μεθοδολογιών ψηφιακής εγκληματολογίας και προηγμένων τεχνικών, κατέστη δυνατή η διάσπαση των σύνθετων ψηφιακών εμποδίων, καθώς και ο εντοπισμός, η πρόσβαση και η δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου -900.000- ευρώ και λοιπών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (digital assets) συνολικής αξίας περίπου -4,5- εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο.

Παράλληλα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες συνέδραμε στον εντοπισμό και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».