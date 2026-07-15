Ο Γιώργος Σαμπάνης μίλησε με τρυφερότητα για τη σχέση του με την Ιωάννα Σαρρή, αποκαλύπτοντας ποιο είναι το στοιχείο που θεωρεί θεμέλιο της κοινής τους πορείας.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στη Μαρία Αντωνά και το vidcast «Mary Me», ο δημοφιλής τραγουδιστής εξήγησε ότι αυτό που ξεχωρίζει στη σχέση τους είναι το γέλιο και το χιούμορ που μοιράζονται καθημερινά.

«Το σημαντικότερο για εμένα είναι ότι η Ιωάννα διάλεξε εμένα για εμένα. Όλα ξεκινούν από αυτό. Το πιο σημαντικό πράγμα στη σχέση μας είναι το γέλιο. Αν με ρωτήσεις ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα που μπορώ να σου πω για την Ιωάννα, είναι το ότι με κάνει συνέχεια να γελάω, και νομίζω το κάνω κι εγώ».

Ο ίδιος περιέγραψε και ένα πρόσφατο, χιουμοριστικό περιστατικό από την καθημερινότητά τους, δείχνοντας πόσο σημαντικές είναι για εκείνον οι αυθόρμητες στιγμές.

«Όλη την ώρα κάνουμε πλάκες, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Χθες βράδυ είχε κρυφτεί πίσω από την πόρτα για να με τρομάξει. Εντάξει, δεν γέλασα πολύ με αυτό. Γελάμε πολύ μαζί. Είναι σημαντικό αυτό για ένα ζευγάρι. Είναι το πιο σέξι πράγμα που μπορεί να έχει ένα ζευγάρι το χιούμορ».

View this post on Instagram A post shared by Sfera 102.2 (@sferaradio1022)

Govastiletto.gr – Γιώργος Σαμπάνης – Ιωάννα Σαρρή: Το εντυπωσιακό άλμπουμ από το ταξίδι του ζευγαριού στην Ιαπωνία