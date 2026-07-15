Μία ακόμη τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (15/7) στη Λέσβο, όταν δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον δρόμο Παναγιούδας – Μόριας. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ίδιο σχεδόν σημείο όπου, πριν από περίπου έναν μήνα, είχαν σκοτωθεί ένας 16χρονος και ένας 18χρονος, προκαλώντας νέα συγκίνηση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το Ι.Χ. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες εξετράπη, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, από την πορεία του και στη συνέχεια ανετράπη. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης οι δύο επιβάτιδες τραυματίστηκαν θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι οι δύο γυναίκες είχαν ήδη καταλήξει. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες της ΕΡΤ, στο όχημα επέβαιναν μία γυναίκα ελληνικής καταγωγής και μία γυναίκα από την Αυστραλία.

Το νέο δυστύχημα επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου τμήματος του οδικού δικτύου. Στο ίδιο σημείο, στα τέλη Μαΐου, είχαν χάσει τη ζωή τους δύο νεαροί ηλικίας 16 και 18 ετών, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο θανατηφόρο τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.