Μία απίστευτη περιπέτεια έζησε ένας ιδιοκτήτης σκύλου ράτσας μαλινουά, ο οποίος κατέληξε στα… κρατητήρια της αστυνομίας, ενώ του επιβλήθηκε και πρόστιμο 5.000 ευρώ για εγκατάλειψη του ζώου.

Όπως καταγγέλλει στη «Ζούγκλα» ο Ι.Κ., δεν υπήρξε εγκατάλειψη ζώου, καθώς ο σκύλος εκλάπη από το σπίτι, όταν ο ίδιος έλειπε το Σαββατοκύριακο στο εξοχικό του.

Τον σκύλο φρόντιζε ο ηλικιωμένος πατέρας του, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί την απώλεια του ζώου.

Μετά από ενημέρωση της Φιλοζωικής του Δήμου Αθηναίων, υπήρξε ενημέρωση του ιδιοκτήτη του ζώου, από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα, προκειμένου να πάει και να παραλάβει τον σκύλο.

Όπως επισημαίνει ο ιδιοκτήτης, όταν έφτασε εκεί τον οδήγησαν για δύο ώρες στα κρατητήρια, λόγω της κατηγορίας για εγκατάλειψη ζώου, και τον άφησαν όταν τους είπε ότι αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας. Στη συνέχεια του επέβαλαν και πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης υποστηρίζει ότι πέρα από το ότι ο σκύλος του (ράτσας μαλινουά), δεν εγκαταλείφθηκε αλλά εκλάπη, παράλληλα δεν είναι και επιθετικός. Επίσης διαθέτει τσιπ, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Ο ίδιος θα υποβάλει ένσταση κατά του προστίμου, μέσω του δικηγόρου του κ. Ανδρέα Θεοδωρόπουλου.

Ακούστε τι είπε στη «Ζούγκλα» ο ιδιοκτήτης του σκύλου: