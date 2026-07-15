Ο Αλέξης Γεωργούλης μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 για την πολιτική του διαδρομή, τη θητεία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη σχέση του με τα πολιτικά κόμματα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν αισθάνθηκε ποτέ κομματικά ενταγμένος.

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι θα ήθελε στο μέλλον να επιστρέψει στο Ευρωκοινοβούλιο, όχι όμως μέσα από την παραδοσιακή κομματική διαδικασία.

«Θα ήθελα να επιστρέψω στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά δεν θα ήθελα να μπω ξανά σε αυτή τη διαδικασία που έχουμε στην Ελλάδα, μέσα από την κομματική περιπέτεια. Νομίζω ότι τα κόμματα, έτσι όπως λειτουργούν, αποτελούν μεγάλο φραγμό ανάμεσα στον πολίτη και την πολιτική», είπε αρχικά.

Όταν η παρουσιάστρια τον ρώτησε αν θα μπορούσε ποτέ να είναι υποψήφιος με τη Χρυσή Αυγή, ο Αλέξης Γεωργούλης απάντησε: «Δεν νομίζω, όχι. Ποτέ μην λες ποτέ, βέβαια, γιατί άμα φτάσουμε σε κάποιο σημείο που είναι τόσο ακραίο, θα πρέπει και εσύ κάπως να κινηθείς ακραία. Δηλαδή λες “δεν θα σκότωνα άνθρωπο”. Δεν θα έκανα κακό σε κάποιον άνθρωπο.

Άμα γίνεται πόλεμος και κάποιος εισβάλει μέσα στη χώρα σου, θα πάρεις ένα όπλο και θα αμυνθείς. Όχι μόνο θα αμυνθείς, αλλά θα τον κυνηγήσεις μέχρι να φύγει. Ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς θα συμβεί. Καλό είναι να είσαι παρών και να μπορείς να αποκωδικοποιήσεις αυτό που συμβαίνει».

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