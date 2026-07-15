Τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε στα Σπάτα. Μια γυναίκα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και έχασε τη ζωή της.

Το τροχαίο δυστύχημα καταγράφηκε στο ύψος της παλαιάς Εθνικής Οδού το απόγευμα της Τρίτης 14 Ιουλίου. Ειδικότερα, η άτυχη γυναίκα στην προσπάθειά της να περάσει τον δρόμο χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που η πεζή έχασε ακαριαία τη ζωή της.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Πηγή: I- Rafina