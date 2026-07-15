Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Λακωνία για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο Γύθειο.

Η φωτιά άρχισε να καίει χαμηλή βλάστηση ωστόσο γρήγορα κατευθύνθηκε σε δάσος.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο και 4 αεροσκαφη.

Πολύτιμη είναι και η συνδρομή του Δήμου Ανατολικής Μάνης που συντρέχει στην προσπάθεια στέλνοντας υδροφόρες. Ευτυχώς, η κατάσταση για την ώρα κρίνεται ελεγχόμενη καθώς δεν εκφράζονται φόβοι για κατοικημένες περιοχές ή κρίσιμες υποδομές, ενώ την ίδια στιγμή ειδικό ανακριτικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής βρίσκεται ήδη στην περιοχή για να ρίξει φως στα αίτια που προκάλεσαν την έναρξη της εστίας.