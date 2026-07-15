Τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Λευκάδα απολαμβάνει η Κάτια Ταραμπάνκο, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την εξόρμησή της στο νησί των Επτανήσων.

Το μοντέλο και νικήτρια του GNTM δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από παραλία της Λευκάδας, όπου ποζάρει με μαύρο μπικίνι, έχοντας ως φόντο τα καταγάλανα νερά και τα κύματα.

Με καλοκαιρινή διάθεση και χαμόγελο, η Κάτια Ταραμπάνκο συνόδευσε την ανάρτησή της με τη λιτή, αλλά χαρακτηριστική λεζάντα: «Λίγο χαμόγελο, λίγο πόζα, λίγο κύμα, λίγο απ’ όλα».

Οι φωτογραφίες απέσπασαν γρήγορα χιλιάδες likes και δεκάδες θετικά σχόλια από τους ακόλουθούς της, οι οποίοι έσπευσαν να της ευχηθούν καλές διακοπές και να σχολιάσουν την εντυπωσιακή καλοκαιρινή της εμφάνιση.

View this post on Instagram A post shared by Κάτια Ταραμπάνκο / Катя РТ (@kweenkatyatar)

Govastiletto.gr – Κάτια Ταραμπάνκο: «Είχαμε άλλες αρχές» – Η αλήθεια για τον χωρισμό της