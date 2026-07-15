Απόλυτα καθησυχαστική εμφανίζεται η «Ελληνικό Μετρό» σχετικά με τις ανησυχίες για τη δομική ασφάλεια των ακινήτων στην Κυψέλη, τα οποία επηρεάστηκαν από τις υπόγειες εργασίες διάνοιξης της Γραμμής 4. Σύμφωνα με επίσημη τοποθέτηση της εταιρείας, οι αυτοψίες δείχνουν ότι δεν υφίσταται το παραμικρό ζήτημα στατικής επάρκειας στις επηρεαζόμενες πολυκατοικίες.

Παράλληλα, για το θέμα έχει ήδη ενεργοποιηθεί η Δικαιοσύνη με κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα, ενώ ο ανάδοχος του έργου έχει ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης των ζημιών, αναλαμβάνοντας πλήρως το σχετικό κόστος.

Άμεσες επισκευές με ευθύνη του αναδόχου

Η κατασκευάστρια εταιρεία, έχει ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες για την επιδιόρθωση των ρωγμών, οι οποίες εντοπίζονται αποκλειστικά σε επιφανειακά στοιχεία (όπως σοβάδες και τούβλα) και δεν επηρεάζουν τον φέροντα οργανισμό των κτηρίων. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε στενή επικοινωνία και συνεργασία με τους διαμένοντες και τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Από την πρώτη στιγμή, μικτά κλιμάκια της «Ελληνικό Μετρό» και της αναδόχου κοινοπραξίας πραγματοποίησαν επιτόπιους ελέγχους, ενημερώνοντας λεπτομερώς τους πολίτες για την κατάσταση.

Οι διεκδικήσεις των κατοίκων και η προσωρινή παύση των εργασιών

Οι φθορές έχουν καταγραφεί σε τουλάχιστον 15 κτίρια της περιοχής, προκαλώντας την εύλογη αναστάτωση των περιοίκων. Η πλευρά των κατοίκων ζητά τη λήψη πρόσθετων μέτρων εγγύησης, όπως:

– Πλήρη δομοστατικό έλεγχο των επηρεαζόμενων κτιρίων από κλιμάκιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

– Επαναξιολόγηση των γεωτεχνικών μελετών και των σχετικών πορισμάτων από ανεξάρτητο φορέα.

– Κάλυψη όλων των εξόδων για τεχνικές πραγματογνωμοσύνες και μελέτες που κρίνονται απαραίτητες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 8 Μαΐου 2026, η λειτουργία του μετροπόντικα έχει ανασταλεί προληπτικά. Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς εντοπίστηκαν ασυνήθιστα ασθενή γεωλογικά στρώματα, τα οποία οδήγησαν σε εδαφικές μετακινήσεις ελαφρώς μεγαλύτερες από τις αρχικά προβλεπόμενες.

Αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας και τεχνολογία αιχμής

Η «Ελληνικό Μετρό» ξεκαθαρίζει ότι η κατασκευή της νέας γραμμής ακολουθεί τις πιο σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές για αστικές περιοχές. Κατά τη διάρκεια της διάνοιξης εφαρμόζεται ένα αυστηρό πλαίσιο ασφαλείας που περιλαμβάνει:

– 24ωρη ψηφιακή παρακολούθηση όλων των κτισμάτων που βρίσκονται στη ζώνη επιρροής των έργων.

– Προληπτικό σχέδιο δράσης το οποίο ενεργοποιείται αμέσως μόλις οι μετρήσεις προσεγγίσουν τα όρια συναγερμού.

Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ενδελεχής τεχνική έρευνα με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων και ξένων συμβούλων, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής επανεκκίνηση του TBM «Νίκη», το οποίο έχει ήδη περάσει κάτω από την πλατεία Κυψέλης.

Κρίσιμο ραντεβού για την εύρεση λύσεων

Με στόχο την εξομάλυνση της κατάστασης και τον συντονισμό των επόμενων βημάτων, έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη για αύριο, Πέμπτη, στις 12:00 το μεσημέρι. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής, της «Ελληνικό Μετρό» και επιτροπή των κατοίκων της περιοχής.

Εκπρόσωποι των ιδιοκτητών τονίζουν ότι η αυριανή επαφή αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Παρά την πολυπλοκότητα του ζητήματος, εκφράζουν την ελπίδα ότι με καλή θέληση από όλες τις πλευρές θα βρεθούν οι απαραίτητες και οριστικές λύσεις για την αποκατάσταση της καθημερινότητας στην Κυψέλη.

Η ανακοίνωση της «Ελληνικό Μετρό»

«Η κατασκευή της σήραγγας της Γραμμής 4 του μετρό εκτελείται σε πλήρη συμμόρφωση με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας για την κατασκευή σηράγγων σε αστικό περιβάλλον.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από το TBM Αθηνά η διάνοιξη στο τμήμα «Γουδή – Ευαγγελισμός» και έχει ξεκινήσει η αποσυναρμολόγησή του. Στο τμήμα «Άλσος Βεΐκου – Ευαγγελισμός» επιχειρεί το TBM Νίκη, το οποίο έχει διέλθει κάτω από την πλατεία της Κυψέλης με κατεύθυνση προς τα δικαστήρια.

Κατά τη διάνοιξη εφαρμόζεται ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης και διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει:

– συνεχή, 24ωρη ενόργανη παρακολούθηση των υπερκείμενων κατασκευών που βρίσκονται εντός της ζώνης επιρροής της διέλευσης του TBM,

– προκαθορισμένο σχέδιο ενεργειών, το οποίο ενεργοποιείται προληπτικά όταν οι καταγραφόμενες μετακινήσεις προσεγγίζουν τα προκαθορισμένα όρια συναγερμού.

Από τις 08/05/26 οι εργασίες του TBM έχουν ανασταλεί καθώς διαπιστώθηκαν μη αναμενόμενες και ανιχνεύσιμες συνθήκες στο ιδιαίτερο ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο που είχε ήδη μελετηθεί, κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου. Η επιλογή αυτή ήταν συνέπεια της διαπίστωσης μετακινήσεων που υπερέβαιναν αυτές που είχαν προβλεφθεί στη μελέτη. Τα στελέχη της Ελληνικό Μετρό και του Αναδόχου έχουν επισκεφτεί από την πρώτη στιγμή όλα τα κτίρια, έχουν κάνει αυτοψίες και έχουν ενημερώσει τους ενοίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος.

Επισημαίνεται ότι, βάσει των μέχρι σήμερα στοιχείων από τους σχετικούς ελέγχους, σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου.

Παράλληλα, ο Ανάδοχος του έργου ως οφείλει έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των κτιρίων.

Κατόπιν εντολής της Ελληνικό Μετρό προς τον Ανάδοχο του έργου και προκειμένου να επανεκκινήσουν οι εργασίες του TBM, βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική διερεύνηση με τη συνδρομή ανεξάρτητων εξειδικευμένων τεχνικών συμβούλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρέπει δε να επισημανθεί ότι τα TBM (Μετροπόντικες) του έργου είναι μηχανήματα τελευταίας γενιάς, σχεδιασμένα για εκσκαφή σηράγγων σε ιδιαίτερα εδάφη με δυνατότητα συνεχούς ελέγχου και προσαρμογής στις εκάστοτε γεωτεχνικές συνθήκες.

Η Ελληνικό Μετρό διαθέτει υπερτριακονταετή εμπειρία στη διάνοιξη σηράγγων σε αστικό περιβάλλον και στο έργο Κατασκευής της Γραμμής 4, έχει υιοθετήσει την πιο σύγχρονη τεχνογνωσία κατασκευής μετρό. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σε θέση να διαβεβαιώνει ότι η ασφάλεια αποτελεί την ύψιστη και απολύτως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του σχεδιασμού και της επιχειρησιακής λειτουργίας της».

Διαβάστε τι προηγήθηκε:

Ραγίζουν σπίτια στην Κυψέλη από τα έργα του Μετρό

Φωτορεπορτάζ: Δανάη Μαραγκού

Την παρέμβαση του προϊσταμένου της εισαγγελίας πρωτοδικών της Αθήνας προκάλεσαν οι καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης οι οποίοι κάνουν λόγο για ρωγμές στα σπίτια τους, εξαιτίας των εργασιών διάνοιξης της Γραμμής 4 του Μετρό. Το μεσημέρι της Τετάρτης 15/07 ο εισαγγελέας Αριστείδης Κορρέας διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας για να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις και εάν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται από τον μετροπόντικα στην περιοχή και σταμάτησαν πριν από ένα περίπου μήνα.

Το φαινόμενο έχει προκαλέσει ανησυχία και προβληματισμό στους κατοίκους της Κυψέλης με την εμφάνιση ρωγμών σε τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες, καθώς και φαινόμενα καθίζησης του εδάφους, τα οποία ξεκίνησαν τον Μάρτιο με τις εργασίες διάνοιξης για τη νέα Γραμμή 4 του Μετρό, που κατασκευάζεται στην περιοχή. Οι κάτοικοι βρίσκονται σε διαρκή αναστάτωση, βλέποντας τις περιουσίες τους να παθαίνουν ζημιές και εκφράζοντας φόβους για τη στατική επάρκεια των σπιτιών τους και την δική τους ασφάλεια. Οι ενοικιαστές εγκαταλείπουν τα σπίτια, που εμφάνισαν ζημιές και οι ιδιοκτήτες είναι σε απόγνωση, καθώς τα προβλήματα μέρα με τη μέρα γίνονται περισσότερα.

«Σαν σεισμός που συνεχίζεται για μέρες»

Oι εικόνες που κατέγραψε ο φακός της «Ζούγκλας» στην περιοχή, σοκάρουν. Ρωγμές «χάσκουν» ανάμεσα σε πολυκατοικίες, πόρτες και παράθυρα μπλοκάρουν από την κλίση και δεν ανοίγουν, νερά εισβάλλουν από το… πουθενά σε υπόγεια γκαράζ και αποθήκες, το έδαφος υποχωρεί και εμφανίζει καθίζηση.

«Τα σπίτια μας ραγίζουν» λένε με απόγνωση οι κάτοικοι της περιοχής, που παρατηρούν τα προβλήματα να αυξάνονται με το τράνταγμα από τα έργα του μετροπόντικα.

«Ζήσαμε την νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου» λέει στην κάμερα της «Ζούγκλας» κάτοικος της περιοχής, που είδε το σπίτι που νοίκιαζε να αδειάζει μετά τις ζημιές στους τοίχους. «Και εγώ αν ήμουν στη θέση των ενοικιαστών, θα έφευγα» συμπληρώνει. Η ίδια έκτοτε μπαινοβγαίνει στο σπίτι της με την βοήθεια των γειτόνων που «σηκώνουν» την εξώπορτα, επειδή μαγκώνει:

Άλλος κάτοικος της περιοχής ανοίγει το σπίτι του και δείχνει στην κάμερα, την καθίζηση στην αυλή, όπου το έδαφος σηκώθηκε:

Σε διπλανή πολυκατοικία διαχειριστής εξηγεί ότι οι πολιτικοί μηχανικοί διέγνωσαν καθίζηση ομοιόμορφη στο κτήριο κατά 8 εκατοστά:

«Στους δρόμους μεταξύ της πλατείας Κυψέλης και Ευελπίδων το προηγούμενο διάστημα και μέχρι να σταματήσει ο μετροπόντικας (κατά πάσα πιθανότητα στην οδό Ζακύνθου) οι κάτοικοι βίωναν σκηνές συνεχιζόμενης καταστροφής μέσα στα ίδια τους τα σπίτια: ρωγμές που ολοένα και άνοιγαν, πόρτες παράθυρα που σταμάτησαν να ανοίγουν/κλείνουν, αποκολλήσεις δομικών υλικών, αποκολλήσεις κτηρίων από τα διπλανά κτήρια, ύδατα που άρχισαν να αναβλύζουν σε υπόγεια (και δεν έχουν σταματήσει ως σήμερα).

Κάποιοι κάτοικοι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, με την βοήθεια της Πυροσβεστικής, εξαιτίας κουφωμάτων που μπλόκαραν και δεν μπορούσαν πια να ανοίξουν. Μερικοί εγκατέλειψαν προσωρινά την οικία τους.

Ενοικιαστές που είχαν την δυνατότητα εγκατέλειψαν τελείως την γειτονιά. Το φαινόμενο έμοιαζε με έναν σεισμό που συνεχίζεται για μέρες» αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωσή τους.

Στο μικροσκόπιο τα έργα του Μετρό

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η δραστηριότητα του μετροπόντικα καθώς η Κυψέλη χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα πυκνή δόμηση και παλαιότερα κτίρια, πολλά εκ των οποίων έχουν θεμελιωθεί πριν από αρκετές δεκαετίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες:

Ρωγμές έχουν εντοπιστεί σε τοιχοποιίες, εισόδους και κοινόχρηστους χώρους σε τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες κοντά στη ζώνη επιρροής των έργων.

Καθίζηση μικρής κλίμακας έχει καταγραφεί σε συγκεκριμένα σημεία του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων, γεγονός που υποδηλώνει μετατοπίσεις των υπόγειων εδαφικών μαζών κατά τη διάνοιξη των σηράγγων.

«Ζούμε με τον φόβο» λένε οι κάτοικοι

Οι ένοικοι των πολυκατοικιών ζητούν άμεσες γραπτές εγγυήσεις από την ανάδοχο κοινοπραξία και την «Ελληνικό Μετρό» (πρώην Αττικό Μετρό) ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τη στατική ασφάλεια των κτηρίων. Παράλληλα, απαιτούν τη συνεχή παρακολούθηση της εδαφικής συμπεριφοράς με ειδικά επιστημονικά όργανα (κλισιόμετρα και μικροαισθητήρες) καθ’ όλη τη διάρκεια της διέλευσης του μετροπόντικα κάτω από τον αστικό ιστό.

Οι κάτοικοι της περιοχής στην Ομάδα τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανακοίνωσαν ότι το μεσημέρι της Τετάρτης 15/07 θα μεταφέρουν την διαμαρτυρία και τα αιτήματά τους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ζητούν να γίνει άμεσα στατικός έλεγχος των κτηρίων και να αποκατασταθούν οι ζημιές, με νομική αρωγή του Δήμου στις απαιτήσεις του. Θέλουν επίσης να επανασχεδιαστεί η πορεία του μετροπόντικα, όπου κριθεί πως το έδαφος κινδυνεύει.

Στο υπόμνημά τους αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι οι κάτοικοι της Κυψέλης δεν είναι εν γένει αντίθετοι στα έργα υποδομής. Ωστόσο, θεωρούν αυτονόητο ότι τα μεγάλα δημόσια έργα θα έπρεπε να υλοποιούνται με πλήρη διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό προς τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στις γειτονιές που επηρεάζονται από αυτά».