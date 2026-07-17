Ρεπορτάζ: Τίνα Αντωνάτου

«Ο σκύλος οφείλει να έχει κάποιον να τον επιβλέπει. Ο άνθρωπος φέρει την ευθύνη», αναφέρει στο zougla.gr ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτών Σκύλων, Ηλίας Κανέλλος, σχετικά με την άγρια επίθεση σκύλου έξω από φούρνο στα Βριλήσσια.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (17/7), όταν ένας μεγαλόσωμος σκύλος, που είχε δεθεί έξω από αρτοποιείο χωρίς την παρουσία του ιδιοκτήτη του, επιτέθηκε σε ένα μικρόσωμο κατοικίδιο την ώρα που ο 66χρονος ιδιοκτήτης του περνούσε από το σημείο. Ο ηλικιωμένος επιχείρησε να σώσει τον σκύλο του, όμως δέχθηκε και ο ίδιος επίθεση, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Το μικρόσωμο ζώο δεν κατάφερε να επιβιώσει από τα τραύματά του, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις ευθύνες των ιδιοκτητών σκύλων.

Ο κ. Κανέλλος ξεκαθαρίζει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η ευθύνη δεν μπορεί να αποδίδεται στο ζώο:

«Μπορεί να ήταν ημίαιμο, μπορεί και οι συνθήκες στις οποίες ζούσε να μην ήταν οι κατάλληλες. Όταν όμως έχουμε έναν σκύλο του μεγέθους ενός Γερμανικού Ποιμενικού και τον αφήνουμε δεμένο έξω από ένα κατάστημα χωρίς επίβλεψη, αυτό είναι τραγικό. Είναι πιθανό να θεώρησε πρόκληση όσα συνέβαιναν γύρω του. Όλη αυτή η κατάσταση πρέπει να βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη. Πρόκειται για πλημμελή επίβλεψη ενός δυναμικού σκύλου, του οποίου γνωρίζεις τις δυνατότητες», επισημαίνει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί ιδιοκτήτες κάνουν το λάθος να θεωρούν ότι ο σκύλος τους δεν πρόκειται ποτέ να αντιδράσει επιθετικά:

«Πάρα πολλοί ιδιοκτήτες υπερεκτιμούν τις δυνατότητες του σκύλου τους. Το “πρώτη φορά το έκανα” έχει γίνει σχεδόν… μόδα. Όμως δεν αρκεί να πιστεύει κανείς ότι γνωρίζει το ζώο του. Αν υπάρχει έστω και η παραμικρή υποψία ότι ένας σκύλος μπορεί να εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά, ο ιδιοκτήτης πρέπει να απευθυνθεί σε έναν επαγγελματία εκπαιδευτή ή στον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτών, ώστε να γίνει αξιολόγηση του χαρακτήρα του και να γνωρίζει περισσότερα για τη συμπεριφορά του».

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται απέναντι στη νοοτροπία που, όπως λέει, επικρατεί σε αρκετούς ιδιοκτήτες:

«Όλο αυτό το “πρώτη φορά συμβαίνει”, “άστο να σε μυρίσει, θέλει” πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει επιτέλους. Ο σκύλος δεν έκανε κάποιο λάθος. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι στο μυαλό του εγκληματεί. Ο σκύλος οφείλει να έχει κάποιον να τον επιβλέπει. Ο άνθρωπος φέρει την ευθύνη. Αυτό που συνέβη αποτελεί ξεκάθαρη κακοδιαχείριση από την πλευρά του ανθρώπου και μια τεράστια παράβλεψη».

Ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτών Σκύλων υπογραμμίζει ακόμη ότι το τραγικό αποτέλεσμα της επίθεσης αναδεικνύει ένα διαχρονικό πρόβλημα, για το οποίο -όπως τονίζει- η Πολιτεία οφείλει να παρέμβει:

«Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι χάθηκε ένα ζωάκι χωρίς λόγο, μια οικογένεια βυθίστηκε στη θλίψη από αυτή την απώλεια και ένας άνθρωπος βρίσκεται στο νοσοκομείο επειδή κάποιος άλλος συνάνθρωπός του αδιαφορεί. Για μένα αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα και αυτό πρέπει να λύσει η Πολιτεία. Την αδιαφορία ορισμένων ανθρώπων που αποκτούν ένα ζώο χωρίς να γνωρίζουν τις ανάγκες του, χωρίς να ενδιαφέρονται να το εκπαιδεύσουν και χωρίς να το φροντίζουν σωστά».

Μπορείτε να ακούσετε στο πιο κάτω ηχητικό τι είπε στη «Ζούγκλα» o Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτών Σκύλων, Ηλίας Κανέλλος: