Στην κορύφωσή της βρίσκεται η έξοδος των αδειούχων του Δεκαπενταύγουστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν σταδιακά το Λεκανοπέδιο της Αττικής με προορισμό τα νησιά και την ελληνική περιφέρεια.

Στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου οι πληρότητες στα ακτοπλοϊκά σκάφη αγγίζουν το 100%, ενώ η Ελληνική Αστυνομία θέτει σε πλήρη εφαρμογή εκτεταμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, με αυστηρούς ελέγχους, μπλόκα για επικίνδυνες παραβάσεις και χρονικούς περιορισμούς στην κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων.

«Ασφυξία» στα λιμάνια της Αττικής

Ιδιαίτερα αυξημένη παρουσιάζεται η κίνηση στα πρωινά δρομολόγια από τον Πειραιά, με τις αποβάθρες να κατακλύζονται από νωρίς το πρωί από ταξιδιώτες και οχήματα. Ενδεικτική της τεράστιας ζήτησης είναι η εικόνα στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Δήλος», το οποίο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναχώρησε στις 07:25 για Πάρο, Νάξο και Σαντορίνη, καταγράφοντας πληρότητα που αγγίζει το 96%.

Η Τήνος και η Πάρος πρωταγωνιστούν μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών της περιόδου, καθώς χιλιάδες πιστοί και τουρίστες μεταβαίνουν στα δύο αυτά νησιά για τις θρησκευτικές εκδηλώσεις της Παναγίας.

Ο συνολικός προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τα λιμάνια της Αττικής διαμορφώνεται ως εξής:

Λιμάνι Πειραιά: Προγραμματισμένες 24 αναχωρήσεις συμβατικών πλοίων για τα νησιά του Αιγαίου, καθώς και 22 συμβατικών και 33 ταχύπλοων/ιπτάμενων δελφινιών για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Προγραμματισμένες 24 αναχωρήσεις συμβατικών πλοίων για τα νησιά του Αιγαίου, καθώς και 22 συμβατικών και 33 ταχύπλοων/ιπτάμενων δελφινιών για τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Λιμάνι Ραφήνας: 15 αναχωρήσεις πλοίων με προορισμό τις Βόρειες και Κεντρικές Κυκλάδες.

15 αναχωρήσεις πλοίων με προορισμό τις Βόρειες και Κεντρικές Κυκλάδες. Λιμάνι Λαυρίου: 9 αναχωρήσεις πλοίων για τις Δυτικές Κυκλάδες και το Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Λόγω των διαδοχικών αναχωρήσεων σε σύντομα χρονικά διαστήματα, οι Λιμενικές Αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους επιβάτες να προσέρχονται τουλάχιστον μία έως μία μισή ώρα νωρίτερα στα λιμάνια, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στις εισόδους και η ταλαιπωρία στους γύρω οδικούς άξονες.

Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας σε όλο το οδικό δίκτυο

Για την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών μετακίνησης και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας έχει θέσει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα το σύνολο των Υπηρεσιών Τροχαίας.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επιτήρηση του οδικού δικτύου κατά τομείς και στοχευμένα μπλόκα σε σημεία όπου καταγράφεται υψηλή επικινδυνότητα πρόκλησης ατυχημάτων, συγκρότηση ειδικών συνεργείων για τη βεβαίωση σοβαρών παραβάσεων, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, το αντικανονικό προσπέρασμα, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, καθώς και η μη χρήση ζώνης ασφαλείας και προστατευτικού κράνους, αλλά και διαρκής παρουσία τροχονόμων στις εισόδους και εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων, στους σταθμούς διοδίων, καθώς και σε χώρους μαζικής διακίνησης επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, υπεραστικούς σταθμούς λεωφορείων).

Χρονικοί περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων

Για τη διευκόλυνση της κίνησης των επιβατικών οχημάτων και την αποσυμφόρηση των εθνικών αρτηριών, τίθενται σε ισχύ οι ακόλουθες απαγορεύσεις κυκλοφορίας για τα φορτηγά αυτοκίνητα μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων:

Στο Ρεύμα Εξόδου: Παρασκευή 14 Αυγούστου: Από τις 16:00 έως τις 22:00 . Σάββατο 15 Αυγούστου: Από τις 08:00 έως τις 13:00 .

Στο Ρεύμα Εισόδου: Κυριακή 16 Αυγούστου: Από τις 16:00 έως τις 23:00 .



Χρήσιμες οδηγίες της Τροχαίας για ασφαλές ταξίδι

Η Ελληνική Αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών τους, τηρώντας πιστά τις εξής οδηγίες: