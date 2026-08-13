Σε διπλωματικό συναγερμό βρίσκεται το Τόκιο, μετά την ιστορική πρώτη επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, στο νησί Ιτουρούπ των νότιων Κουρίλων Νήσων.

Η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι και ο Υπουργός Εξωτερικών Τοσιμίτσου Μοτέγκι χαρακτήρισαν «εντελώς απαράδεκτη» και «προσβολή στον ιαπωνικό λαό» την παρουσία του Ρώσου ηγέτη στα αμφισβητούμενα «Βόρεια Εδάφη», ξεκαθαρίζοντας ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ιαπωνικής επικράτειας.

«Προσβολή στον ιαπωνικό λαό» δηλώνει η Πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι

Η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, καταδίκασε απερίφραστα την ενέργεια του Κρεμλίνου, τονίζοντας σε δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους ότι η παρουσία του Πούτιν στα νησιά είναι «εντελώς απαράδεκτη».

«Αυτή η επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου έρχεται σε αντίθεση με τη συνεπή θέση της Ιαπωνίας σχετικά με τα Βόρεια Εδάφη. Αποτελεί προσβολή στα συναισθήματα του ιαπωνικού λαού», ανέφερε χαρακτηριστικά η Γιαπωνέζα Πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Τοσιμίτσου Μοτέγκι, υπογράμμισε ότι τα εν λόγω νησιά αποτελούν «αναπόσπαστο μέρος της ιαπωνικής επικράτειας, ιστορικά και βάσει του διεθνούς δικαίου».

Τι περιλάμβανε η επίσκεψη Πούτιν στο Ιτουρούπ

Όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS και επιβεβαιώνεται από βιντεοληπτικό υλικό του Κρεμλίνου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποίησε μια σειρά επαφών στο νησί. Επισκέφθηκε το συγκρότημα επεξεργασίας ψαριών «Γιάσνι», όπου ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις, συνομίλησε με το προσωπικό, δοκίμασε χαβιάρι και φωτογραφήθηκε μαζί τους και μετέβη στο Κεντρικό Νοσοκομείο Κουρίλ, όπου ενημερώθηκε από το υγειονομικό προσωπικό για τις τοπικές ελλείψεις και δεσμεύτηκε για την άμεση αντικατάσταση των ασθενοφόρων.

Το ιστορικό της εδαφικής διαμάχης

Τα νότια Κουρίλα Νησιά, τα οποία το Τόκιο αποκαλεί «Βόρεια Εδάφη», καταλήφθηκαν από τις σοβιετικές δυνάμεις τις τελευταίες ημέρες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Η διαμάχη για την κυριαρχία του νησιού Ιτουρούπ και των γύρω νησιών αποτελεί το κύριο ακανθώδες ζήτημα που έχει εμποδίσει μέχρι και σήμερα τις δύο χώρες από το να υπογράψουν επίσημη συνθήκη ειρήνης, με την τελευταία επίσκεψη Πούτιν να πυροδοτεί εκ νέου μία από τις πιο μακροχρόνιες γεωπολιτικές διαμάχες της Ασίας.