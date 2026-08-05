Ένα βραχυκύκλωμα από την ταλάντωση των δύο αγωγών ηλεκτρικής ενέργειας στο αιολικό πάρκο στην περιοχή Μαύρο Σπιθάρι στη Βοιωτία ,ήταν αυτό που προκάλεσε σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα με τη φωτιά στη συνέχεια να παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καίγοντας 145.000 στρέμματα όχι μόνο στη Βοιωτία αλλά και στην Αττική.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εντόπισαν στοιχεία στα καλώδια που αποτυπώνονται στις φωτογραφίες – ντοκουμέντο που παρουσιάζει η «Ζούγκλα» ενώ απέκλεισαν κάθε άλλη ενέργεια για την μεγάλη πυρκαγιά.

Συγκεκριμένα δεν εντόπισαν :

υπολείμματα εμπρηστικών μηχανισμών.

άγνωστο άτομο να προσεγγίζει το χώρο

εργασίες κοντά στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς

υλικά που μπορούσαν να προκαλέσουν ανάφλεξη

υπολείμματα τσιγάρου



Το σημείο έναρξης για τις Αρχές είναι μόνο ένα και αφορά στο αιολικό πάρκο με την έκθεση αυτοψίας να έχει παραδοθεί ήδη στις δικαστικές αρχές.

Δείτε τις εικόνες από τα καλώδια που μπήκαν στην δικογραφία:

Οι τρεις κατηγορούμενοι, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας με τις ανεμογεννήτριες, ο δήμαρχος Στυλίδας ως μελετητής του έργου και ο εργολάβος θα απολογηθούν αύριο για δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Συγκεκριμένα οι κατηγορίες που τους βαρύνουν είναι:

Εμπρησμός με ενδεχόμενο δόλο σε δάσος (κακούργημα)

Εμπρησμός με ενδεχόμενο δόλο σε οικιστική περιοχή (κακούργημα )

Υποβάθμιση περιβάλλοντος ( πλημμέλημα)

Όλοι τους αρνούνται τις κατηγορίες .