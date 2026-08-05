Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή μετά τον εντοπισμό και την ανάσυρση σορού άνδρα από τη θαλάσσια περιοχή κοντά στον όρμο του Πανορμίτη στη Σύμη.

Στην περιοχή πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση από τα στελέχη του Λιμενικού, τα οποία παρέλαβαν τη σορό με περιπολικό σκάφος προκειμένου να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για τη διενέργεια της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Τα στοιχεία του άτυχου άνδρα παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διεξάγουν προανάκριση για να διαλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.