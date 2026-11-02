Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στο στρατόπεδο της Σύρου, όταν οι βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί, προκάλεσαν την αποκόλληση και πτώση τμημάτων της οροφής.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο cyclades24, από την κατάρρευση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στα μαγειρεία, το ΚΨΜ και σε γραφεία της μονάδας.

Ευτυχώς, δεν καταγράφηκε κανένας τραυματισμός στρατιώτη ή στελέχους. Αμέσως μετά το συμβάν, οι πληγέντες χώροι εκκενώθηκαν για λόγους ασφαλείας.

Αυτοψία από κλιμάκιο του Δήμου

Προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής έκταση των ζημιών, αναμένεται η μετάβαση τεχνικού συνεργείου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις για τη διενέργεια της προβλεπόμενης αυτοψίας.

Τα ακριβή αίτια της υποχώρησης των υλικών τελούν υπό διερεύνηση, με τις αρμόδιες Αρχές να θέτουν ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια όσων υπηρετούν και εργάζονται στο στρατόπεδο.