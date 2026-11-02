Πρωτοφανές περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας, όταν άγνωστος άνδρας κατάφερε να κλέψει εκ νέου κατασχεθέν αυτοκίνητο που είχε μόλις εντοπιστεί και μεταφερθεί εκεί για φύλαξη, τραυματίζοντας μάλιστα τη γυναίκα αστυνομικό που εκτελούσε χρέη σκοπού.

Ο εντοπισμός και η μεταφορά στο Α.Τ. Γλυφάδας

Η υπόθεση ξεκινά με ένα ΙΧ αυτοκίνητο, μάρκας Renault, το οποίο είχε κλαπεί από την περιοχή του Κολωνού και η εξαφάνισή του είχε δηλωθεί στις 15 του περασμένου Μαΐου στο τοπικό τμήμα. Μήνες αργότερα, το όχημα εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης σταθμευμένο στην οδό Καρχηδόνος, στη Γλυφάδα.

Στο σημείο κλήθηκε γερανός της Τροχαίας, ο οποίος μετέφερε το αυτοκίνητο στον εξωτερικό χώρο του Α.Τ. Γλυφάδας. Εκεί θα παρέμενε υπό φύλαξη, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες έρευνες και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την επιστροφή του στον νόμιμο ιδιοκτήτη.

Η νέα κλοπή και ο τραυματισμός της σκοπού

Η κατάσταση, ωστόσο, πήρε απρόσμενη τροπή λίγο πριν από τις 3:30 τα ξημερώματα. Ένας άγνωστος άνδρας, ο οποίος φέρεται να είχε στην κατοχή του τα κλειδιά, πλησίασε ανενόχλητος το αυτοκίνητο έξω από το τμήμα, το ξεκλείδωσε και έβαλε μπροστά τον κινητήρα.

Η αστυνομικός που εκτελούσε χρέη σκοπού αντιλήφθηκε αμέσως τι πήγαινε να συμβεί. Στην προσπάθειά της να αποτρέψει τη νέα κλοπή, μπήκε μπροστά από το όχημα. Αδιαφορώντας για τον κίνδυνο, ο δράστης ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να παρασύρει την αστυνομικό, να την τραυματίσει στο πόδι και να τραπεί σε φυγή.